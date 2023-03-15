УЕФА не возражает против участия сборной России в CAFA

УЕФА не имеет возражений касательно ожидаемого участия сборной России в первом Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций сказано:

Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА . По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации.