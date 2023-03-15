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УЕФА не возражает против участия сборной России в CAFA

15 марта 2023, 17:08

УЕФА не имеет возражений касательно ожидаемого участия сборной России в первом Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций сказано:

Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:46
будем выигрывать кафу !
Союзник противников
Союзник противников
15 марта в 22:28
Надо с вами распрощаться навсегда,ироды.
lotsman
lotsman
15 марта в 20:37
А кто то думал иначе? К чему такой вопрос?
ДСА
ДСА
15 марта в 19:53
Другого ждать и не приходилось.
Boricku
Boricku
15 марта в 19:10
При чем тут уйефа то теперь... они пусть теперь сами в радужных подвязках и на коленках.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 марта в 18:45
Разрешили,сделали одолжение
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 марта в 18:14, ред.
А там будут сильные сборные Узбекистана и Ирана. Им и проиграть наши могут...
felix
felix
15 марта в 17:47
Бабки то им (уефе) все еще ведь платят)))
63d5jb8ya62b
63d5jb8ya62b
15 марта в 17:47
Значит надо больше играть и проверять состав
Ironigor
Ironigor
15 марта в 17:30, ред.
А какое вообще отношение УЕФА имеет к CAFA .
И уж вашего благословения нам точно не нужно !(((
Romeo 777
Romeo 777
15 марта в 17:24
У них кто-то разрешение спрашивал?
Гость
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