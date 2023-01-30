В диалоге РФС и УЕФА есть положительная динамика .

Через две недели должна состояться встреча руководства РФС и УЕФА, на заседании также должны будут присутствовать представители ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).
Прошлая встреча представителей РФС и УЕФА произошла 24 января, участники диалога согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить общение. Сообщается, что отношения РФС и УЕФА изменились, российская сторона также готова к обсуждению. В рамках прошлой встречи стороны обсуждали возвращение женского и юношеского футбола на турниры УЕФА, но единого решения принято не было.
О какой положительной динамике может вообще идти речь , если даже товарищеские встречи с российскими командами отменяются. Клубы и сборные почти девяносто девять процентов входящих в УЕФА отказываются хоть как-то контактировать с российской сборной и клубами . Переходы российских игроков даже в страны Европы не рассматриваются. Покидают свои российские команды легионеры, без всякого согласования и хоть какой-то компенсации, без правил установленных этим самым УЕФА . И все эти разговоры о какой-то положительной динамике , очередной блеф со стороны УЕФА . Если в рамках прошлой встречи стороны обсуждали возвращение женского и юношеского футбола на турниры УЕФА, но единого решения принято не было. Значит ничего хорошего можно не ждать . И вообще, пора уже занять твёрдую позицию и не идти на жалкое существование в УЕФА . Все всё прекрасно понимают, что только окончание СВО может внести хоть какие-то изменения и корректировки с этим вопросом. Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение . Всем Добра !
О какой положительной динамике может вообще идти речь , если даже товарищеские встречи с российскими командами отменяются. Клубы и сборные почти девяносто девять процентов входящих в УЕФА отказываются хоть как-то контактировать с российской сборной и клубами . Переходы российских игроков даже в страны Европы не рассматриваются. Покидают свои российские команды легионеры, без всякого согласования и хоть какой-то компенсации, без правил установленных этим самым УЕФА . И все эти разговоры о какой-то положительной динамике , очередной блеф со стороны УЕФА . Если в рамках прошлой встречи стороны обсуждали возвращение женского и юношеского футбола на турниры УЕФА, но единого решения принято не было. Значит ничего хорошего можно не ждать . И вообще, пора уже занять твёрдую позицию и не идти на жалкое существование в УЕФА . Все всё прекрасно понимают, что только окончание СВО может внести хоть какие-то изменения и корректировки с этим вопросом. Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение . Всем Добра !
Уверен, что именно на это намекали или говорили прямым текстом представители УЕФА на этом саммите, а "переговорщики" с нашей стороны слушали, молча соглашались и покорно кивали головами.
Вчитайтесь внимательно, вдумчиво в представленную нам информацию о прошедшей встрече и тогда поймёте, что в УЕФА нам дали пинка под зад в вежливой форме, а РФС этот пинок представил российской общественности как "положительную динамику" в переговорах.
Уверен, что именно на это намекали или говорили прямым текстом представители УЕФА на этом саммите, а "переговорщики" с нашей стороны слушали, молча соглашались и покорно кивали головами.
Вчитайтесь внимательно, вдумчиво в представленную нам информацию о прошедшей встрече и тогда поймёте, что в УЕФА нам дали пинка под зад в вежливой форме, а РФС этот пинок представил российской общественности как "положительную динамику" в переговорах.