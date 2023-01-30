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В диалоге РФС и УЕФА есть положительная динамика

вчера, 15:22

Через две недели должна состояться встреча руководства РФС и УЕФА, на заседании также должны будут присутствовать представители ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).

Прошлая встреча представителей РФС и УЕФА произошла 24 января, участники диалога согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить общение. Сообщается, что отношения РФС и УЕФА изменились, российская сторона также готова к обсуждению. В рамках прошлой встречи стороны обсуждали возвращение женского и юношеского футбола на турниры УЕФА, но единого решения принято не было.

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Источник: matchtv.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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28 декабря 2022
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Все комментарии
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:41
Да, опять я. Немного играю в шахматы, и стараюсь представить позицию противника (в данном случае позицию еврочиновников от спорта). И менно её и описАл.
К сожалению, Вам ответить нечем. Всего наилучшего.
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:13
Всякие военные действия имеют свойство заканчиваться. Каким - никаким, но миром. И это состояние даёт основу для пересмотра .. в том числе и всякого рода ограничений в отношение сторон конфликта, например и в сторону смягчения санкций. По крайней мере надеюсь на это именно я.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ minai (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:01
То, что вы написАли, это шутка ? От вашего ответа зависит, продолжу ли я наш диалог.
minai
minai ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 22:48
Похоже, Вы один на этой ветке понимаете зависимость степени уступчивости УЕФА от положительной для нас динамики на фронте.
Солидарен с Вами.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:45
Я вот не пойму, почему УЕФА станет сговорчивее, если мы победим (!?) в СВО. Испугаются нас что ли или по какой иной причине ? Разъясните, пожалуйста, этот вопрос лично для меня.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:27
Да кому теперь нужен УЕФА и его турниры?)) Пусть идут к черту.
pomor45
pomor45
вчера в 22:24
Ситуация весьма странная. РФС ведёт себя, будто у него есть выбор между УЕФА и АФК, а дело обстоит так, что в УЕФА отстранили от всего, кроме уплаты взносов, а в АФК никто не приглашал. И в этом свободном полёте в никуда оптимисты РФС усматривают положительную динамику, не называя конкретно для кого: для РФС, или для УЕФА. Полагаю, что для УЕФА, поскольку, наверняка, было изъявлено горячее желание остаться в УЕФА и заверение в неукоснительной уплате членского взноса.
pomor45
pomor45 ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 21:23
Надо бы в этот океан запустить Посейдон.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:22
Положительная динамика заключается в том, что не посылают 3, а тянут резину, дают помучаться, как говорится, рубят кошке хвост по кусочкам. Время - деньги, чем дольше будут водить за нос, тем больше возьмут взносов.
Храневец
Храневец
вчера в 20:36, ред.
Свежо предание да верится с трудом ! Веры западу не было и нет ! И не надо обольщаться ,нас гнобят и весьма успешно после сочинской олимпиады ,что делать ????? Думаю ,что на сайте каждый мнит себя
специалистом ,так что промолчу !
Boricku
Boricku
вчера в 20:31
Надо им видеть наших толантливых исполнителей, пусть сперва выплатят компенсацию Спартаку за евро лигу, и сборной за отбор в мундиаль.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:14
Через 2 недели пройдёт очередная встреча представителей УЕФА и России. Опять пожмут друг другу руки, натужно и лживо улыбаясь при этом, опять УЕФА скажет, что она заинтересована в присутствии России в её рядах, а мы ответим, что никакая Азия нам не нужна и мы навеки с УЕФА, опять провозгласят девиз, что спорт вне политики и т. д. и т. п. На том и разойдутся, бухнув вечером в шикарном ресторане за счёт РФС и назначив дату следующей встречи и продолжения сверх продуктивного диалога с последующей "положительной динамикой".
monah-10
monah-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:57
Много, а так да.
smolnikov
smolnikov
вчера в 19:33, ред.
Пока каждый европеец мечтает об уничтожении России, по крайней мере жаждет отправить на восток оружие,чтобы убивать русских, какой может быть совместный футбол? Наши диалоги с ними ведут чтобы вновь стоять на коленях,сначала перед неграми,потом геями,а далее перед украинцами??? Вместо того ,чтобы нормально играть в Азии, годами будут унижаться перед европейцами,которые их и не возьмут в итоге.
cska1948
cska1948
вчера в 19:26
Я далёк от медицины. Но мне довольно часто приходилось слышать, что у больного, перед смертью, наступает улучшение состояния здоровья, которое называют "улучшением динамики". Похоже, что и в отношениях между РФС и УЕФА наступил очень похожий период.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:22
Всё пришло ?
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:12
Похоже что Хохлы сдаются ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:56
Этот диалог напоминает диалог слепого с глухим ))).
Толку не будет пока не победим в СВО. Сразу станут сговорчивее.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:54
Думаю всех запасов российского газа и нефти должно им хватить, на первое время . )))))))))))))))))))))))))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:37
Виндоус, Apple, Intel, GM и Рокфеллеры будут теперь жить в России?
Одним урожаем пшеницы экономически США не опередить.
Вот при СССР было развитая тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, да и медицина была приличная. А сейчас тот же автопром отстал на несколько лет, уже китайцы штампуют современные автомобили.
СССР зря развалился, а если развалился нужно было в России оставить социализм как в Китае с рыночной экономикой.
За эти 30 лет многие предприятия в России переориентировались и покупали у зарубежных партнёров сырье и материалы. А под санкциями сейчас и этого нет. А чтобы поднять экономически страну у страны должны быть валютные резервы состоящие из долларов и евро, а их недостаточно из-за санкций.
monah-10
monah-10
вчера в 18:35
Сразу скажите, сколько бабла надо загрузить в ФИФУ и УЕФУ, и вопрос закроется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:10, ред.
"Надежды юношей питают" ( М.В.Ломоносов ). Пока не закончится "СО" в Украине, не надо искушать себя несбыточными надеждами на благополучный для РФС и всех нас исход переговоров.
Уверен, что именно на это намекали или говорили прямым текстом представители УЕФА на этом саммите, а "переговорщики" с нашей стороны слушали, молча соглашались и покорно кивали головами.
Вчитайтесь внимательно, вдумчиво в представленную нам информацию о прошедшей встрече и тогда поймёте, что в УЕФА нам дали пинка под зад в вежливой форме, а РФС этот пинок представил российской общественности как "положительную динамику" в переговорах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02
В диалоге РФС и УЕФА есть положительная динамика .
О какой положительной динамике может вообще идти речь , если даже товарищеские встречи с российскими командами отменяются. Клубы и сборные почти девяносто девять процентов входящих в УЕФА отказываются хоть как-то контактировать с российской сборной и клубами . Переходы российских игроков даже в страны Европы не рассматриваются. Покидают свои российские команды легионеры, без всякого согласования и хоть какой-то компенсации, без правил установленных этим самым УЕФА . И все эти разговоры о какой-то положительной динамике , очередной блеф со стороны УЕФА . Если в рамках прошлой встречи стороны обсуждали возвращение женского и юношеского футбола на турниры УЕФА, но единого решения принято не было. Значит ничего хорошего можно не ждать . И вообще, пора уже занять твёрдую позицию и не идти на жалкое существование в УЕФА . Все всё прекрасно понимают, что только окончание СВО может внести хоть какие-то изменения и корректировки с этим вопросом. Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение . Всем Добра !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:47
УЕФА нас вернёт, а соперники играть откажутся. И какое тогда решение?
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:44
Заведите на них уголовные дела, как делают америкосы,за не законное отстранение, перекройте кислород, сразу кексанут
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:33
В разговорах их динамят,
а на деле-статика.
lotsman
lotsman
вчера в 17:19
Эта, типа положительная, динамика будет продолжаться ещё лет пять, пока трансформируется во что то существенное.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:11
В диалоге РФС и УЕФА скорее есть положительная статика.
adekvat
adekvat
вчера в 16:55
Допустят и сборные будут за медали бороться, зас..нцы всякие будут за отказ играть с Россией технари получать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:39
Скоро его не будет, останется только в России.))).
Будь здрав.
Гость
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