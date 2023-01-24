В УЕФА надеются, что «Ювентус» откажется от идеи Суперлиги

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вчера, 15:46

В УЕФА надеются восстановить отношения с «Ювентусом».

Итальянский клуб был подвергнут санкциям из-за финансовых махинаций. «Юве» настаивает на законности своих действий. Клуб намерен подать апелляции по поводу снятия 15 очков, а также по поводу дела о тайной выплате экс-нападающему команды Криштиану Роналду и фиктивных доходов. Активное рассмотрение перечисленных эпизодов начнется в марте.