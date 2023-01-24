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В УЕФА надеются, что «Ювентус» откажется от идеи Суперлиги

вчера, 15:46

В УЕФА надеются восстановить отношения с «Ювентусом».

Итальянский клуб был подвергнут санкциям из-за финансовых махинаций. «Юве» настаивает на законности своих действий. Клуб намерен подать апелляции по поводу снятия 15 очков, а также по поводу дела о тайной выплате экс-нападающему команды Криштиану Роналду и фиктивных доходов. Активное рассмотрение перечисленных эпизодов начнется в марте.

Дополнительно осложняет отношения «Ювентуса» с УЕФА связь с проектом Суперлиги. Предыдущее руководство «бьянконери» активно поддерживало эту идею, но теперь в УЕФА надеются, что в клубе одумаются и вновь станут сотрудничать с организацией. В УЕФА понимают, что «Ювентус» является одним из наиболее популярных клубов Италии, лишать еврокубки такой команды было бы невыгодно.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Вот потому эти машины и забили все дворы, что не надо покупать ни гаража, ни стояночного места.
dikalot
dikalot
вчера в 19:06
Ювентус откажется от этой идеи? Да для них деньги важнее футбола в последнее время.
Ironigor
Ironigor ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:12
Причём здесь штаты и орёл. Это частная собственность, которая принадлежит уже совершенно другому собственнику . Ему может быть вообще не интересен этот проект. Если я покупаю машину, то это не значит, что мне нужен ещё и гараж покупать или буксир к ней.
Gahi
Gahi
вчера в 17:57
Если учесть что наказали только "Ювентус", то становиться понятно что это все звенья одной цепи. Которая называется Суперлига, и это неслучайно что так быстро в УЕФА отреагировали на эти события, чтобы вновь расположить к себе лояльность со стороны "Ювентуса" и восстановить отношения с клубом.
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:46
Как говорится в штатах есть две партии левые и правые, но разницы никакой нету кто у власти, ведь левое и правое крыло это крылья одного и того же орла. Так и здесь, от перестановки ничего не поменяется.
alexgurzan
alexgurzan ответ jbtxnzwyph27 (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Добрый день.
Проверить актуальность привязанной к профилю электронной почты, и ждать письмо с инструкцией.
Ваше письмо уже было выслано на адрес: zv*****25@gmail.com
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:04
Юве сейчас не до суперлиги, со своей бы Серией разобраться
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:04
Ну напали на Юве... как волки на падаль....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
Какая им сейчас Суперлига . Самим бы на плаву остаться. Тем более сейчас совершенно другое руководство клуба.
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