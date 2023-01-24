В УЕФА надеются, что «Ювентус» откажется от идеи Суперлиги

В УЕФА надеются восстановить отношения с «Ювентусом».
Итальянский клуб был подвергнут санкциям из-за финансовых махинаций. «Юве» настаивает на законности своих действий. Клуб намерен подать апелляции по поводу снятия 15 очков, а также по поводу дела о тайной выплате экс-нападающему команды Криштиану Роналду и фиктивных доходов. Активное рассмотрение перечисленных эпизодов начнется в марте.
Дополнительно осложняет отношения «Ювентуса» с УЕФА связь с проектом Суперлиги. Предыдущее руководство «бьянконери» активно поддерживало эту идею, но теперь в УЕФА надеются, что в клубе одумаются и вновь станут сотрудничать с организацией. В УЕФА понимают, что «Ювентус» является одним из наиболее популярных клубов Италии, лишать еврокубки такой команды было бы невыгодно.