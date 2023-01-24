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Возвращение РФ к турнирам УЕФА может начаться с юношеских и женских команд

вчера, 19:31

УЕФА во время встречи с представителями РФС заверил российскую делегацию, что считает Российский Футбольный Союз членом семьи УЕФА. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд.

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Источник: championat.com Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:53
с настольного футбола всё начнётся
причём, постепенно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:39, ред.
Что и следовало ожидать: кроме говорильни ничё от наших засланцев путного нет. Не принято ни одно решение, - одно пи..дабольство. Шушера от РФС поехала на встречу и их со знанием дела послали на х...

P.S. Дюков со своей компанией ходят по кругу..., но теперь с удвоенной скоростью - зарплаты свои на показ "отрабатывают".
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28, ред.
Глупее отмазки я ещё не встречал !)))
А может с балета Чайковского начать !??(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:19
Не вариант. Там будет гарантированный бойкот от Южной Кореи, Японии и Австралии. А это ведущие страны.
Tex
Tex ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:37
так вроде сама справляется на ура
Храневец
Храневец
вчера в 22:07
Свежо предание да верится с трудом !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Flamen (раскрыть)
вчера в 22:00
Азиатская лига даст играть . Даже если ФИФА нас не допустит до ЧМ . мы хотя бы в азиатской Лиге чемпионов сможем играть . А здесь вообще никак и никаким боком .
Flamen
Flamen ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:47
А кто в Азии даст играть? не смешите
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:41
УЕФА станет гораздо сговорчивее при завершении СВО.
Деваться им будет некуда))).
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:22, ред.
Я же говорил ,что наш РФС посадят на цепь . Так и случилось . Теперь Россия будет на коротком поводке . Бросили этим дуракам косточку в виде женского и юношеского футбола ,а эти и рады до уср...чки ! Не позорьте Россию , идиоты .! Двигайте в Азию . Всё равно не дадут играть .
Сп62
Сп62
вчера в 21:21
Как скоро мы выйдем на европейскую арену зависит от срока окончания СВО. Неужели это не ясно?
Boricku
Boricku
вчера в 21:21
За рфс такие талантища играют, как же на евро радуге без них то...
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 21:04
Да, и в садиках пока будут играть. Но на ЧМ не будут играть еще очень долго.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
Буль - буль, буль - буль...
Из пустого в порожнее!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:51
Точно,надо всё делать постепенно.В текущем десятилетии надобно признать существование российского государства на планете Земля.Дальше будет легче.
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Это морковка, подвешенная перед мордой ишака на шесте, чтобы послушно шёл за ней, не имея никакой возможности её отведать. Сколько можно доверять этим плутократам и лицемерам?
протон
протон
вчера в 19:34
Фрустрация со стороны УЕФА будет вечная проблема нейтральных полей
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