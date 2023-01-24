Возвращение РФ к турнирам УЕФА может начаться с юношеских и женских команд

УЕФА во время встречи с представителями РФС заверил российскую делегацию, что считает Российский Футбольный Союз членом семьи УЕФА. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд.
P.S. Дюков со своей компанией ходят по кругу..., но теперь с удвоенной скоростью - зарплаты свои на показ "отрабатывают".
P.S. Дюков со своей компанией ходят по кругу..., но теперь с удвоенной скоростью - зарплаты свои на показ "отрабатывают".