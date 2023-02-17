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Россия сохранила 23-ю строчку в рейтинге УЕФА

сегодня, 14:14

По окончании текущего сезона Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА и сохранит 23-е место в рейтинге. В заявлении УЕФА сказано:

В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления, Россия получит наименьшее количество баллов, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по окончании сезона-2022/23.

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Перевод с uefa.com Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:53
За то есть, куда расти!.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:47, ред.
Помню АПОЭЛ в 1/4 ЛЧ. Не помню польские и боснийские клубы в 1/4 ЛЧ))) Кипр далеко не так плох, как кажется!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:01
Скромно, полушёпотом:
- И то и другое))
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:57
Даже мой пёсик,услышав слово "рейтинг",воспринимает это как команду и бежит к ближайшему столбику,чтобы задрать лапку и оросить его.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:45
Сказки всё это...
Кипр 21-й....Россия 23-я...

Зато мы выше Польши...Боснии...и пр...

рейтинг - огонь...)))
balalay
balalay
сегодня в 19:44
это символ России - стабильность постоянного падения в рейтинге
с 2 места СССР в УЕФА падение, падение, падение, но зарплаты футболистов (это и есть профессионализм по российски) только растут
в рейтинге ФИФА (сборных команд) Россия уже 37я рядом с Коста Рикой, Алжиром и Камеруном, но ведь в этом и есть смысл России, верно
112910415
112910415
сегодня в 19:28
ура, мы живы
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:05
Ты или фантастический оптимист или юморист со стажем !)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:02
А вдруг всё завтра изменится?
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:00
Вот только толку с этих цифр = 0 !(
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:57
Пусть будет лучше так чем никак.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:49
Подарили КОЗЕ баян. Пусть играет ))).
dok66
dok66
сегодня в 18:13
Даже не интересно . Дальше будем падать как в пропасть .
Zak11
Zak11
сегодня в 17:29
Да смысл уже возвращаться? Мы уже не вернемся на прежние позиции. Где играть? В Лиге конференций разве что?
протон
протон
сегодня в 16:57
Когда-то с французами боролись и португальцами…
agent Smith
agent Smith
сегодня в 16:09
Когда/если бан закончится всё равно придётся подниматься с самых низов. И не факт, что получится быстро.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:35
Косточку подкинули, чтобы держать на привязи.))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:19
Странно:Наш гегемон великому "Сепахану" продувает,а соккер это событие игнорирует.Даже по ТВ показывают.А по отношению к вечно второму "Спартаку" великодушнее ведут себя.
px9bqnqkfkz7
px9bqnqkfkz7
сегодня в 14:57


Вот что Кыргызстаны животворящие делают!
shur
shur
сегодня в 14:56
....Боже,не может быть...???!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:53
Стабильность, это подтверждение класса !)
shur
shur
сегодня в 14:45
...и как они умудряются, не играя, сохранять эту золотую строчку...???!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:39
А выступали бы раньше Получше, сейчас можно было бы и без международных матчей набирать баллы😊
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:35
А какой смысл квалифицировать участника в рейтинге если он лишен самого права набирать очки участия в этом рейтинге?
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 14:27
Можно забыть про этот рейтинг лет на 10-20
drug01
drug01
сегодня в 14:27
Это очень важно для нас
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