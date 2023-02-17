Россия сохранила 23-ю строчку в рейтинге УЕФА

По окончании текущего сезона Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА и сохранит 23-е место в рейтинге. В заявлении УЕФА сказано:

В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления, Россия получит наименьшее количество баллов, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по окончании сезона-2022/23.