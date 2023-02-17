Россия сохранила 23-ю строчку в рейтинге УЕФА

По окончании текущего сезона Россия получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА и сохранит 23-е место в рейтинге. В заявлении УЕФА сказано:
В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления, Россия получит наименьшее количество баллов, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла, по окончании сезона-2022/23.
- И то и другое))
- И то и другое))
Кипр 21-й....Россия 23-я...
Зато мы выше Польши...Боснии...и пр...
рейтинг - огонь...)))
Кипр 21-й....Россия 23-я...
Зато мы выше Польши...Боснии...и пр...
рейтинг - огонь...)))
с 2 места СССР в УЕФА падение, падение, падение, но зарплаты футболистов (это и есть профессионализм по российски) только растут
в рейтинге ФИФА (сборных команд) Россия уже 37я рядом с Коста Рикой, Алжиром и Камеруном, но ведь в этом и есть смысл России, верно
с 2 места СССР в УЕФА падение, падение, падение, но зарплаты футболистов (это и есть профессионализм по российски) только растут
в рейтинге ФИФА (сборных команд) Россия уже 37я рядом с Коста Рикой, Алжиром и Камеруном, но ведь в этом и есть смысл России, верно
Вот что Кыргызстаны животворящие делают!
Вот что Кыргызстаны животворящие делают!