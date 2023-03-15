Смолов не сыграет в матче Кубка России против «Зенита»

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15 марта 2023, 18:12

Нападающий «Динамо» не сыграет с «Зенитом» в матче Кубка России.

Перед игрой с «Краснодаром» у футболиста случился мышечный спазм. В московском клубе надеялись на участие Смолова в кубковом поединке, но этого не произойдет.