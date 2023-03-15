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Смолов не сыграет в матче Кубка России против «Зенита»

15 марта 2023, 18:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не сыграет с «Зенитом» в матче Кубка России.

Перед игрой с «Краснодаром» у футболиста случился мышечный спазм. В московском клубе надеялись на участие Смолова в кубковом поединке, но этого не произойдет.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:02, ред.
Одной надеждой не проживёшь. )хс). Из фильма "Спортлото-82"
Gotlib
Gotlib ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Победа оказалась не такой уж и лёгкой, но не Зенита, а Динамо.
112910415
112910415
вчера в 07:10
как оказалось, и без Феди можно побеждать !
ДАША Д
ДАША Д
15 марта в 19:51
Зенит должен легко победить.
Rupertt
Rupertt
15 марта в 19:42
Смолова не будет, нужен перенос матча
Ironigor
Ironigor
15 марта в 19:15
Повезло же Зениту с форой в минус одного Смолова !)
Теперь у Зенита есть надежда на Победу !)))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
15 марта в 18:48
Сфинктер заклинило? Видимо очко жим-жим. Да и фиг с ним на самом деле.
Caniggia
Caniggia
15 марта в 18:31
Не велика потеря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 марта в 18:24
А не маленькая ли это хитрость от Динамо? Запутывают Семака...
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