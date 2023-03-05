Агент Клаудиньо сообщил, когда игрок вернётся на поле

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05 марта 2023, 11:59

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , рассказал, когда игрок будет готов вернуться на поле.

Бразилец пропустил оба официальных матча команды в этом году.

У Клаудиньо несерьёзные проблемы со здоровьем. Он будет готов к следующей встрече.

В следующем туре петербуржцы примут у себя дома «Химки» 12 марта.