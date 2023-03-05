Агент Клаудиньо сообщил, когда игрок вернётся на поле

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, когда игрок будет готов вернуться на поле.
Бразилец пропустил оба официальных матча команды в этом году.
У Клаудиньо несерьёзные проблемы со здоровьем. Он будет готов к следующей встрече.
В следующем туре петербуржцы примут у себя дома «Химки» 12 марта.
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