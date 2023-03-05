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Агент Клаудиньо сообщил, когда игрок вернётся на поле

05 марта 2023, 11:59

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, когда игрок будет готов вернуться на поле.

Бразилец пропустил оба официальных матча команды в этом году.

У Клаудиньо несерьёзные проблемы со здоровьем. Он будет готов к следующей встрече.

В следующем туре петербуржцы примут у себя дома «Химки» 12 марта.

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Колобокforever
Колобокforever
05 марта в 12:42
Ну все !
Паспорт Россиянина получил !
Жизнь удалась, теперь то зачем бегать по полю ?
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 12:06
Ну и хорошо.А то вдруг без него "!Зенит" затормозит,ха-ха...
drug01
drug01
05 марта в 12:04
До настоящих встреч он будет готов играть
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