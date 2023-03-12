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Семак сообщил, что Барриос получил серьезную травму в матче с «Химками»

вчера, 17:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был заменён из-за травмы в матче Российской Премьер-Лиги против «Химок» (3:2). Главный тренер питерского клуба Сергей Семак рассказал о характере повреждения хавбека.

Барриос не смог продолжить игру. К сожалению, я думаю, что что‑то серьезное. Конкретно узнаем уже после дополнительного обследования.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:28
Очень жаль,если так, крепкого здоровья ему, был на стадионе, со стороны все так плохо не выглядело, но Семаку виднее
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:01
А вот это уже очень плохо....
Впереди ЦСКА...Динамо...Локо...Спартак...
Хотелось бы видеть игру этих команд с оптимальными составами...
Boricku
Boricku
вчера в 17:18
Газпрёмовцы нового купют в брозилии
Гость
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