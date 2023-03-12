Семак сообщил, что Барриос получил серьезную травму в матче с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос был заменён из-за травмы в матче Российской Премьер-Лиги против «Химок» (3:2). Главный тренер питерского клуба Сергей Семак рассказал о характере повреждения хавбека.
Барриос не смог продолжить игру. К сожалению, я думаю, что что‑то серьезное. Конкретно узнаем уже после дополнительного обследования.
Впереди ЦСКА...Динамо...Локо...Спартак...
Хотелось бы видеть игру этих команд с оптимальными составами...
Впереди ЦСКА...Динамо...Локо...Спартак...
Хотелось бы видеть игру этих команд с оптимальными составами...