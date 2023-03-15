УЕФА готов разрешить клубам с одним владельцем играть в одном турнире

Глава УЕФА заявил, что правила владения футбольными клубами могут измениться. На данный момент команды с общим владельцем не могут выступать в одном турнире.

У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели приобрести еще один коллектив. Мы должны принять решение, что с этим делать.

Есть варианты: либо все останется по-прежнему, либо команды с одним владельцем смогут играть в одном турнире. Я пока не уверен.

Нужно обсудить эти правила и понять, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами с каждым днем лишь растет. Нельзя просто забыть об этом, мы должны подумать, какие правила нужны в таком случае, поскольку для всего необходим регламент.

С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, которые играют в одном турнире, вы будете иметь возможность попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но взгляните на это с точки зрения футболиста – неужели вы полагаете, что тренеру так легко сказать: «Проиграй матч, потому что другому клубу нужна победа?»