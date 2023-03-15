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УЕФА готов разрешить клубам с одним владельцем играть в одном турнире

15 марта 2023, 20:54

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что правила владения футбольными клубами могут измениться. На данный момент команды с общим владельцем не могут выступать в одном турнире.

У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели приобрести еще один коллектив. Мы должны принять решение, что с этим делать.

Есть варианты: либо все останется по-прежнему, либо команды с одним владельцем смогут играть в одном турнире. Я пока не уверен.

Нужно обсудить эти правила и понять, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами с каждым днем лишь растет. Нельзя просто забыть об этом, мы должны подумать, какие правила нужны в таком случае, поскольку для всего необходим регламент.

С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, которые играют в одном турнире, вы будете иметь возможность попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но взгляните на это с точки зрения футболиста – неужели вы полагаете, что тренеру так легко сказать: «Проиграй матч, потому что другому клубу нужна победа?»

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:06
Чеферин на столько прозрачен в искренности своих намерений, что ему даже и притворятся не нужно. Все его выводы являются следствием толстого пресса денег в чемодане от щедрых просителей. ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Пусть играют.
112910415
112910415
вчера в 08:02
времена суровые, Чеферину тоже денежки нужны !
а тут солидные люди просят помочь, правила подправить ... )
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:33
Дела бизнеса превыше всего, договорняки появятся.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 00:16
Это палка двух концов!! Если приведет владение ,к развитию клуба почему и нет!!!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
15 марта в 23:42
аргумент так то привел не очень.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 марта в 23:08
Как обычно деньги всё порешали
протон
протон
15 марта в 22:17
Ой, кому-то денюжка на карман капнула от своих хозяев чтобы начать продвигать этот вопрос )
xbewwq9hs2u4
xbewwq9hs2u4
15 марта в 22:10
Вообще это вопрос денег!
memphis
memphis
15 марта в 21:50
Вопрос денег как и весь прогнивший футбол... Се ля ви
dok66
dok66
15 марта в 21:33
"Кто платит деньги , тот и танцует девушку " - народная мудрость . И кто ж против этого пойдет . Так что г-ну Чеферину нужно очень хорошо озадачиться .
Roger Young
Roger Young
15 марта в 21:25
странный контраргумент. Да, владелец может что угодно сказать игроку.
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