Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2022/2023

Тренер «Анже» подал в отставку после обвинений в сексизме

вчера, 23:57

«Анже» объявил об уходе Абделазиза Буазамы с поста главного тренера.

Решение специалист принял самостоятельно в связи с давлением, с которым он столкнулся после того, как в СМИ просочились слова, сказанные тренером перед матчем с «Монпелье» в 26-м туре Лиги 1 (0:5).

Буазама сказал об инциденте с защитником Ильесом Шетти, которому в начале марта предъявили обвинения в сексуальных домогательствах: «Это не плохо, все мы трогали девушек».

Сам экс-наставник заявил, что слова были вырваны из контекста, что он никогда не одобрял и не одобряет каких-либо неподобающих действий по отношению к женщинам. Также отмечается, что специалист принёс извинения коллегам, особенно представительницам женского пола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Уотфорд» уволил Билича с поста главного тренера
Вчера, 20:34
ОфициальноШироков — генеральный директор «Сатурна»
06 марта
Ле Грэ возглавит парижский офис ФИФА
01 марта
СлухиСкаут «Тоттенхэма» подал в отставку после раскрытия трансферной цели клуба
01 марта
ОфициальноГлава футбола Франции ушёл в отставку из-за сексуальных домогательств
28 февраля
ОфициальноВ «Монако» произошли перестановки в руководстве клуба
27 февраля
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
У них там вообще ужас что творится. Уходят по-любому поводу...
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Наступают сложные времена, кому верить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 