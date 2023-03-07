Тренер «Анже» подал в отставку после обвинений в сексизме

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вчера, 23:57

«Анже» объявил об уходе с поста главного тренера.

Решение специалист принял самостоятельно в связи с давлением, с которым он столкнулся после того, как в СМИ просочились слова, сказанные тренером перед матчем с «Монпелье» в 26-м туре Лиги 1 (0:5).

Буазама сказал об инциденте с защитником , которому в начале марта предъявили обвинения в сексуальных домогательствах: «Это не плохо, все мы трогали девушек».

Сам экс-наставник заявил, что слова были вырваны из контекста, что он никогда не одобрял и не одобряет каких-либо неподобающих действий по отношению к женщинам. Также отмечается, что специалист принёс извинения коллегам, особенно представительницам женского пола.