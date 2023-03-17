Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2022/2023

Прошла жеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 13:49

Стали известны пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Краснодар» — «Ростов»

«Динамо» — «Акрон».

Игры пройдут с 4 по 6 апреля. Точные даты и время встреч будут определены позже.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спортинг» вышел на «Юве», «Юнайтед» сыграет с «Севильей». ЛЕ поражает не меньше Лиги чемпионов
Вчера, 18:57Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии1
ОфициальноОпределились пары 1/4 финала Лиги Конференций
Вчера, 16:34
На пути «Сити» — «Бавария» и «Реал», разборки итальянского трио. Громкие итоги жеребьёвки ЛЧ
Вчера, 16:20Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии20
ОфициальноСтали известны пары 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 15:33
Официально«Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» с «Баварией» в 1/4 ЛЧ
Вчера, 14:36
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Конференций
Вчера, 08:59
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 20:14
Ну что уж Зенит то упоминать....
Если Зенит проигрывает в неком турнире за 7 матчей больше чем за полтора года в чемпионате - тут уж дело не в Зените...а в турнире...
Не хочет - пусть не играет....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:25
До финала еще будет матч с проигравшим в полуфинале пути РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:25
Ты торопишься. После победы Акрона ,(если она будет). Динамо будет ждать проигравшего в полуфиналах пути РПЛ (это Спартак, ЦСКА, Урал или КС). И вот это будет проход в финал.
Храневец
Храневец
вчера в 17:17
Акрон надо выносить и брать кубок , подарок болелам на вековой юбилей .В чемпионате похоже ловить нечего !
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:47
Не нужно недооценивать Акрон, я думаю он пройдёт Динамо и будет финал Краснодар - Акрон.
adekvat
adekvat
вчера в 15:37
Краснодар - Динамо финал.
ДСА
ДСА
вчера в 15:23
Все хотели получить Акрон....
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 14:41
С тем, с чем Дзюба на видео играл))))
LOpp
LOpp
вчера в 14:40
ох уж этот слепой жребий))
dok66
dok66
вчера в 14:35
Полуфиналы судя по всему будут жаркими .
lotsman
lotsman
вчера в 14:31
В финале, по моим расчётам, встретятся Динамо - Краснодар. Но в футболе всё может быть и финал будет другой.)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:20
А с кем Зенит играет?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:10
Мальчик: смотрит жеребьёвку ЛЧ и ЛЕ....
Мужчина: смотрит жеребьёвку 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России....

"Динамо" потренировалась на "Зените", теперь пришла пора проверить себя в битве с настоящим кубковым бойцом....:))) .... Акрон- макрон- макарон, на всех надо настраиваться, а не выходить до игры победителем! А вот игра южан будет жаркой! Ну а так что, "пусть регионов" вот и разборки по регионам...:)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:06
Надеюсь шары не были нагретыми, как бубенцы перед первой брачной ночи?). Так и думал, что такой жребий будет. Хотя юг было бы неплохо разделить в плане погоды, качества полей.. Да и когда 1/2?.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:02
Как я и предлагал.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:00
Ну вот, как я и хотел, Южное дерби. И как повезло, что в Краснодаре, ехать опять не придется. А Динамо можно заранее поздравить, по их игре они в этой четверке лучшие, скорее всего они и выйдут в Гранд-Финал, став победителем финала Пути регионов
Муслим90
Муслим90
вчера в 13:58
Повезло с жеребьевкой))
hnyyxt69nbz9
hnyyxt69nbz9
вчера в 13:55
У Динамо соперник пожалуй посильнее предыдущего попался
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 