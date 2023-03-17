Прошла жеребьёвка первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Акрон».
Игры пройдут с 4 по 6 апреля. Точные даты и время встреч будут определены позже.
Стали известны пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Акрон».
Игры пройдут с 4 по 6 апреля. Точные даты и время встреч будут определены позже.
Мужчина: смотрит жеребьёвку 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России....
"Динамо" потренировалась на "Зените", теперь пришла пора проверить себя в битве с настоящим кубковым бойцом....:))) .... Акрон- макрон- макарон, на всех надо настраиваться, а не выходить до игры победителем! А вот игра южан будет жаркой! Ну а так что, "пусть регионов" вот и разборки по регионам...:)))
Мужчина: смотрит жеребьёвку 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России....
"Динамо" потренировалась на "Зените", теперь пришла пора проверить себя в битве с настоящим кубковым бойцом....:))) .... Акрон- макрон- макарон, на всех надо настраиваться, а не выходить до игры победителем! А вот игра южан будет жаркой! Ну а так что, "пусть регионов" вот и разборки по регионам...:)))