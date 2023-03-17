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Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Конференций

вчера, 08:59

Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций.

«АЗ Алкмар», «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм», «Гент», «Лех», «Ницца» и «Фиорентина».

Жеребьёвка пройдёт 17 марта.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
Восьмерка команд в общем то почти равная, поэтому матчи будут непредсказуемые и это хорошо. Выстрелить может любой. Так что остается узнать пары и ждать.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:56, ред.
Алкмар и Фиорентина конечно выделяются на фоне остальных но какак грится черт его знает
ДСА
ДСА
вчера в 11:12
Кроме Леха, Гента и Ниццы победить может кто угодно из остальных.
w1345ds
w1345ds
вчера в 10:48
Прям супер.
Мне вообще не понятно, чего некоторые от турнира нос воротят, много интересных матчей, и соперники плюс минус схожи по классу.
qqxc73g4gcdr
qqxc73g4gcdr
вчера в 10:16
Теперь ждём пары!!!
LOpp
LOpp ответ Муслим90 (раскрыть)
вчера в 09:49
Ницца еще сейчас в порядке
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
Хороший состав и одна Фиорентина !)
Муслим90
Муслим90
вчера в 09:18
Вест Хэм или Фиорентина должны брать, хотя молотобойцы будут играть с оглядкой на АПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:07
Тоже довольно-таки сильный состав...
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