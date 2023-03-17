Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Конференций

Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций.
«АЗ Алкмар», «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм», «Гент», «Лех», «Ницца» и «Фиорентина».
Жеребьёвка пройдёт 17 марта.
Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций.
«АЗ Алкмар», «Андерлехт», «Базель», «Вест Хэм», «Гент», «Лех», «Ницца» и «Фиорентина».
Жеребьёвка пройдёт 17 марта.
Мне вообще не понятно, чего некоторые от турнира нос воротят, много интересных матчей, и соперники плюс минус схожи по классу.
Мне вообще не понятно, чего некоторые от турнира нос воротят, много интересных матчей, и соперники плюс минус схожи по классу.