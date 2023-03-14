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Жеребьёвка турнира в Азии, в котором может сыграть Россия, намечена на май

вчера, 17:32

Пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) Полат Аллагулиев сообщил о том, что жеребьёвка первого чемпионата Центральной Азии должна пройти в мае. В турнире, участниками которого будут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана, может принять участие команда России. Восьмым участником должна стать ещё одна сборная из Азии.

Сроки и место проведения жеребьёвки на стадии согласования. Предварительно, она должна состояться в начале мая.

На данный момент мы не можем назвать конкретную дату объявления восьмого участника. Сейчас мы ведём переговоры. Надеемся, что примерно в течение восьми недель мы определим восьмую команду. Пока точной информации нет.

Планируется разделение команд на две группы с четырьмя сборными в каждой. Каждая команда проведёт минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале, а команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поборются за третье место.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50
Посмотрим, это уж лучше чем ничего.
Сп62
Сп62
вчера в 18:03
А что ж Казахстан не привлекают или ему наплевать?
sova147
sova147
вчера в 17:54
Это будет проверка нашего футбола
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:52
Здравствуйте. Прибытие Вашего приза за февраль в пункт выдачи Ozon ожидается через четыре дня. Что касается остального, то мы следим за ситуацией и будем действовать в соотвествии с тем что будет возможно сделать. По поводу доставки призов в любом случае не стоит переживать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:48
Надо подготовиться как следует, чтобы не опозориться. Впереди титулованные команды. Иран бы пройти, она здесь самая сильная, финал будет Россия - Узбекистан.
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