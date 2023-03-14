Жеребьёвка турнира в Азии, в котором может сыграть Россия, намечена на май

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вчера, 17:32

Пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) Полат Аллагулиев сообщил о том, что жеребьёвка первого чемпионата Центральной Азии должна пройти в мае. В турнире, участниками которого будут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана, может принять участие команда России. Восьмым участником должна стать ещё одна сборная из Азии.

Сроки и место проведения жеребьёвки на стадии согласования. Предварительно, она должна состояться в начале мая.

На данный момент мы не можем назвать конкретную дату объявления восьмого участника. Сейчас мы ведём переговоры. Надеемся, что примерно в течение восьми недель мы определим восьмую команду. Пока точной информации нет.

Планируется разделение команд на две группы с четырьмя сборными в каждой. Каждая команда проведёт минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале, а команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поборются за третье место.