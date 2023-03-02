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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

02 марта 2023, 14:52

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Спартак» — «Урал»

Раунд будет состоять из матчей дома и на выезде. Игры пройдут 15 марта и 6 апреля.

Напомним, что проигравшие на стадии 1/4 финала Пути РПЛ клубы отправились во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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Итоги жеребьёвки 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 01:03
Да уж отличный ! )) Где за углом с дубиной будет ждать Зенит . )))))))))))
minai
minai ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 00:07, ред.
Дядька из Газпрома
Поставил 100 500 миллионов
Не пропить не прогулять
Лучше вам проиграть
ABir
ABir
вчера в 00:01
Спартаку вроде бы повезло с соперником, не следует во встречах с Уралом расслабляться не на минуту отнестись к каждому матчу с полной самоотдачей
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
02 марта в 23:13
ЦСКА - Урал - отличный финал
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 марта в 22:15
Отличный формат кубка России
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 22:08
...что за них болеют лидеры футбольного "Спартака",в разных видах спорта:
: "Промес, Тавареш и Николсон присутствуют на игре ЦСКА — УНИКС

ФОТО"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ РусБрянск (раскрыть)
02 марта в 22:05
Кручу, верчу, запутать хочу
Заработать хочу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 марта в 20:28
В принципе , а почему бы не играть так Кубок...??? Есть возможность поддерживать форму , кто не всегда входит в основной состав , к тому же интересные игры и даже в феврале месяце. Все нормально. Мы в гей-европе не играем и эти игры в данный момент нормально.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 20:10
Сказать конечно можно. Но лучше придерживаться поговорки: не хвались идучи на рать...
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
02 марта в 20:05
Володя!
Хотя бы что то можно, с перчиком, сказать в сторону верных сынов Красной Армии?!)
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 марта в 19:09
Да и свою нервную систему вам тоже надо поберечь.
Lisvova
Lisvova ответ nik9373 (раскрыть)
02 марта в 19:07
Ну так в группах надо было выигрывать чтобы и меньше играть, и иметь второй шанс после проигрыша. Проиграл в группе - будь добр биться за выживание. У каждого матча есть мотивация. Проблема не в формате, а в излишнем консерватизме болельщиков.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
02 марта в 19:04
Больше других играет тот, кто недостаточно силен, чтобы пройти по верхней сетке. Основное и главное преимущество - чтобы сильная команда не выбыла раньше времени.
К примеру жребий свел условные ЦСКА и Спартак в 1/16. Будем прямо говорить - такой матч подавляющее количество болельщиков хотят видеть в финале, но жребий слеп. И в при системе до 2 поражений эти команды могут встретится в финале. Если команды встретятся раньше финала в нижней сетке, значит кто-то недостоин финала. В такой системе больше спортивного принципа
Это как Бразилии и Аргентине встретится в 1/8 финала ЧМ
Шуnя771
Шуnя771
02 марта в 18:24
Все правильно, не будем раньше времени расстраивать болельщиков ЦСКА.
nik9373
nik9373 ответ Lisvova (раскрыть)
02 марта в 17:57
Глупости. Одни играют больше других, проигравший не выбывает. Теряется эффект боя, в котором решается всё.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сидор новый (раскрыть)
02 марта в 17:56
Но ответный матч дома.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ РусБрянск (раскрыть)
02 марта в 17:55
Если тебя и запутали, то это ни о чем не говорит. Все было ясно и понятно с самого начала. Клуб РПЛ, не вылетает после одного проигрыша, а продолжает розыгрыш в нижней части сетки. А после второго проигрыша вылетает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
02 марта в 17:53
Теоретически возможно все, даже выигрыш Самарой Кубка, однако практика и теория - это две большие разницы.
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 17:47
Спартак - явный фаворит, а Самара, возможно, теневой лидер.
Сидор новый
Сидор новый
02 марта в 17:41
Армейцам в Самаре будет не просто... ничейка будет хорошим результатом
Lisvova
Lisvova
02 марта в 17:05
Закостенели футбольные болельщики. Отличный формат турнира, много где принятый. Да что там говорить, даже интернешнл доты, самый крупный турнир в году, аналог футбольной лиги чемпионов, имеет такой же формат турнира, пути виннеров и лузеров.
112910415
112910415
02 марта в 16:26
у Спартака будет много Урала ... вот послезавтра тоже ведь Урал !
makkie
makkie ответ РусБрянск (раскрыть)
02 марта в 16:13
На самом деле, сейчас уже всё понятно.

Путь РПЛ: два матча в 1/2, два матча в финале - потом ФИНАЛ
Пусть регионов: по одному матчу до финала - потом ФИНАЛ
dadrail
dadrail
02 марта в 16:09
Урал запросто может преподнести сюрприз Спартаку...
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 15:49
Этот Бетсити Кубок России,носящий имя одной из шарлатанских организаций букмекеров, разрабатывали оставшиеся безработными(в связи с разоблачением) агенты СВР.
LOpp
LOpp
02 марта в 15:46
развели с конями
eeupd6t5p6cc
eeupd6t5p6cc
02 марта в 15:44
Очень интересно загадочно ждём финал ЦСКА-спартак
Варвар7
Варвар7 ответ РусБрянск (раскрыть)
02 марта в 15:38
Хотели сказать, что всё будет путём, но не учли извечные 2 проблемы - дураки и дороги.
Дрючик 76
Дрючик 76
02 марта в 15:36
Два путя сделали не разберёшь ничего!проиграл ушёл на запасной путь,прям кубок РЖД)
РусБрянск
РусБрянск
02 марта в 15:16
Придумали чушь какую то, что за Пути,какие Пути,всех запутали,даже футболисты не понимают этот формат
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