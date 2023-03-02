Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Спартак» — «Урал»
Раунд будет состоять из матчей дома и на выезде. Игры пройдут 15 марта и 6 апреля.
Напомним, что проигравшие на стадии 1/4 финала Пути РПЛ клубы отправились во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
К примеру жребий свел условные ЦСКА и Спартак в 1/16. Будем прямо говорить - такой матч подавляющее количество болельщиков хотят видеть в финале, но жребий слеп. И в при системе до 2 поражений эти команды могут встретится в финале. Если команды встретятся раньше финала в нижней сетке, значит кто-то недостоин финала. В такой системе больше спортивного принципа
Это как Бразилии и Аргентине встретится в 1/8 финала ЧМ
К примеру жребий свел условные ЦСКА и Спартак в 1/16. Будем прямо говорить - такой матч подавляющее количество болельщиков хотят видеть в финале, но жребий слеп. И в при системе до 2 поражений эти команды могут встретится в финале. Если команды встретятся раньше финала в нижней сетке, значит кто-то недостоин финала. В такой системе больше спортивного принципа
Это как Бразилии и Аргентине встретится в 1/8 финала ЧМ