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02 марта 2023, 14:52

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Спартак» — «Урал»

Раунд будет состоять из матчей дома и на выезде. Игры пройдут 15 марта и 6 апреля.