Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Россия впервые опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

вчера, 17:13

УЕФА опубликовал таблицу коэффициентов стран. Места определяются по итогам выступлений клубов за последние пяти сезонов.

Россия впервые в истории опустилась в рейтинге на 23-е место. Кроме того, Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04.

Если российские клубы вернутся в еврокубки, от РПЛ будет одно место в Лиге чемпионов, а для выхода в групповой этап нужно будет пройти четыре стадии квалификации. Также будет три клуба в Лиге конференций, но до группового этапа тоже нужно будет пройти три раунда квалификации.

Россия впервые опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
УЕФА готов разрешить клубам с одним владельцем играть в одном турнире
15 марта
ОфициальноУЕФА не возражает против участия сборной России в CAFA
15 марта
Дюков останется членом исполкома УЕФА
14 марта
Россия сохранила 23-ю строчку в рейтинге УЕФА
17 февраля
СлухиЧеферин — единственный кандидат на пост нового главы УЕФА
17 февраля
СлухиВ диалоге РФС и УЕФА есть положительная динамика
30 января
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Николай Жунин (раскрыть)
сегодня в 09:22
...чудак человек, я в ней родился ,рос,служил любил,женился, родил, построил,играл, смотрел,болел и надеюсь достойно уйду!!!
Николай Жунин
Николай Жунин ответ shur (раскрыть)
сегодня в 07:46
Не надо путать с СССР.
Николай Жунин
Николай Жунин ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:45
Пора.
Это будет лучше для всех, включая УЕФА
протон
протон ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 02:58
А не хочу, мне бан не нужен
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 02:49
Саша Кокорин смотрит в рейтинг и смеётся) Он на коне в более престижном чемпионате)
Palex
Palex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:42
Поясните, какую честь.какое лицо и в чем это выражается?
протон
протон
сегодня в 00:25
Ничего страшного, хоть на 200 месте будет Россия. Но честь и лицо не потеряла в мировом масштабе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:05, ред.
Неужели кто-то ещё переживает по этому поводу ? Через пару сезонов мы окажемся на 40 месте и что тогда, объявлять траур среди болельщиков и вывешивать чёрные флаги ?...
shur
shur ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 23:37
... Страна - чемпион Европы и Олимпийских Игр по определению
не может быть на дне, нас - - - - , а мы крепчаем!!!
shur
shur
вчера в 23:27
...в УЕФА вспомнили потёмкинские деревни на Руси....! Вроде
как мы и числимся и поигрываем ...!
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:02
ФИФА тоже на это очень надеется. Втайне, разумеется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Через четыре ... ?!
А вы Дарья оптимистка.
pomor45
pomor45 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 23:00
Ждать не надо. Надо оказывать всякое возможное содействие революционерам.
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:56
Для УЕФА главное, что фантом исправно платит взносы.
ABir
ABir
вчера в 22:39
Пора заканчивать искать нашу сборную в несуществующих для нас таблицах. Россия тоже может составить таблицы, где не будет наших недругов
minai
minai
вчера в 22:33
Они чё там, в этой уефе, совсем рехнулись? Держат нас в каком-то псевдорейтинге, но понятно, для того, чтобы собирать с нас ежегодные немалые взносы. А мы, как глупые, всё ещё ведёмся на эту морковку.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:26
Да пошла она эта УЕФА со своим рейтингом! Смысл вообще вести подсчёт рейтинга России, если мы там не играем в принципе? Это маразм! Лучше вообще нас оттуда исключить. Ведь мы ещё долго не сможем вернуться в еврокубки. Исключить и уефе самой станет проще. Ведь мы там сейчас, как страна-фантом. Как можно составлять рейтинг на фантом? Нам то проще, мы уже давно болт забили на все эти рейтинги.
dok66
dok66
вчера в 21:24
Ах эти рейтинги УЕФА . 23 место из 56 - так это нормально в условиях санкций . А не слабо нам организовать Евро Азиатскую Футбольную Ассоциацию (ЕАФА) . И что ж тогда будет с УЕФА ?
d1metras
d1metras
вчера в 20:56
То ли ещё будет))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:21
Похоже это совсем не придел
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:38
Ну и кто теперь скажет, что Кокорин не в топ-чемпионате играет?
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:19
Давно пора переходить играть в Азию а на УЕФА положить большой и толстый...
lotsman
lotsman
вчера в 19:19
Это будет не скоро. А как говорил Ходжа Насреддин - За это время либо шах помрёт, либо ишак сдохнет.
XL-965
XL-965
вчера в 19:10
Господи когда это всё закончится
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 18:50
Да и пофиг.Все равно здесь ничего не поделаешь,не играют ведь.Я считаю,что за нами нужно было оставить то место,на котором мы были на тот момент,когда были исключены.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:47
Через четыре года
здесь будет город сад.
112910415
112910415
вчера в 18:45
сейчас лучше об этом не думать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:38
Какое место мы в УЕФА не должно ни кого напрягать. Мы туда уже ни когда не вернемся...
Сп62
Сп62
вчера в 18:35
Это следовало ожидать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:22
Ну УЕФА пусть считает как хочет.... мы "потом" пересчитаем по другому....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 