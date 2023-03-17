Россия впервые опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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вчера, 17:13

УЕФА опубликовал таблицу коэффициентов стран. Места определяются по итогам выступлений клубов за последние пяти сезонов.

Россия впервые в истории опустилась в рейтинге на 23-е место. Кроме того, Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04.