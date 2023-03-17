Россия впервые опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

УЕФА опубликовал таблицу коэффициентов стран. Места определяются по итогам выступлений клубов за последние пяти сезонов.
Россия впервые в истории опустилась в рейтинге на 23-е место. Кроме того, Россия выпала из топ-10 впервые с сезона-2004/05, а антирекордом было 21-е место в сезоне-2003/04.
Если российские клубы вернутся в еврокубки, от РПЛ будет одно место в Лиге чемпионов, а для выхода в групповой этап нужно будет пройти четыре стадии квалификации. Также будет три клуба в Лиге конференций, но до группового этапа тоже нужно будет пройти три раунда квалификации.