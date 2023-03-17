«Реал» хочет подписать Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Реал».
Мадридский клуб следит за ситуацией вокруг игрока, контракт которого заканчивается летом 2024 года.
«Тоттенхэм» может согласиться продать Кейна в «Реал», потому что не намерен отпускать его в команду из Английской Премьер-Лиги.
Пока Мбаппе не воплотит свою мечту и не станет во Франции богаче чем вся Франция...Кейн в Мадриде вполне может отхватить последний жирный контракт в карьере...
Бензема при всём великолепии на исходе...
Холанда "нефтяники" не отдадут...Мбаппе ещё пораскручивает Макрона и инвесторов, что надо признать у него получается не хуже чем забивать голы....остаётся забивной Кейн...вполне даже Реальный вариант...парень забивной...не старый(на 6 лет младше Карима)...голодный до еврокубков...как говорится..Велком то Мадрид..
Если так повелось что лучшие забиваки (Килиан и Эрлинг) по нефтяным причинам не могут попасть в лучший клуб Мира...то из "второго эшелона" Кейн заметно выделяется мастеровитостью...
Да и сколько можно сидеть в сумрачном,хмуром и ненастном Лондоне...пора и в весёлые и красочные субтропики...в город в котором любят футбол и где 250 солнечных дней в году...))
Пока Мбаппе не воплотит свою мечту и не станет во Франции богаче чем вся Франция...Кейн в Мадриде вполне может отхватить последний жирный контракт в карьере...
Бензема при всём великолепии на исходе...
Холанда "нефтяники" не отдадут...Мбаппе ещё пораскручивает Макрона и инвесторов, что надо признать у него получается не хуже чем забивать голы....остаётся забивной Кейн...вполне даже Реальный вариант...парень забивной...не старый(на 6 лет младше Карима)...голодный до еврокубков...как говорится..Велком то Мадрид..
Если так повелось что лучшие забиваки (Килиан и Эрлинг) по нефтяным причинам не могут попасть в лучший клуб Мира...то из "второго эшелона" Кейн заметно выделяется мастеровитостью...
Да и сколько можно сидеть в сумрачном,хмуром и ненастном Лондоне...пора и в весёлые и красочные субтропики...в город в котором любят футбол и где 250 солнечных дней в году...))
челу под 30, зачем...???!!!
челу под 30, зачем...???!!!