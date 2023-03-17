«Реал» хочет подписать Кейна

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вчера, 22:39

Нападающий «Тоттенхэма» может перейти в «Реал».

Мадридский клуб следит за ситуацией вокруг игрока, контракт которого заканчивается летом 2024 года.

«Тоттенхэм» может согласиться продать Кейна в «Реал», потому что не намерен отпускать его в команду из Английской Премьер-Лиги.