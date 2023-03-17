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«Реал» хочет подписать Кейна

вчера, 22:39

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Реал».

Мадридский клуб следит за ситуацией вокруг игрока, контракт которого заканчивается летом 2024 года.

«Тоттенхэм» может согласиться продать Кейна в «Реал», потому что не намерен отпускать его в команду из Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:12, ред.
Добротный вариант....
Пока Мбаппе не воплотит свою мечту и не станет во Франции богаче чем вся Франция...Кейн в Мадриде вполне может отхватить последний жирный контракт в карьере...
Бензема при всём великолепии на исходе...
Холанда "нефтяники" не отдадут...Мбаппе ещё пораскручивает Макрона и инвесторов, что надо признать у него получается не хуже чем забивать голы....остаётся забивной Кейн...вполне даже Реальный вариант...парень забивной...не старый(на 6 лет младше Карима)...голодный до еврокубков...как говорится..Велком то Мадрид..
Если так повелось что лучшие забиваки (Килиан и Эрлинг) по нефтяным причинам не могут попасть в лучший клуб Мира...то из "второго эшелона" Кейн заметно выделяется мастеровитостью...
Да и сколько можно сидеть в сумрачном,хмуром и ненастном Лондоне...пора и в весёлые и красочные субтропики...в город в котором любят футбол и где 250 солнечных дней в году...))
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:42, ред.
По-моему это неплохой вариант, Реал М ему подойдёт, наверняка ему писали уже после Холланда, предполагаю, что-то не понравилось в предложение от сливочных. Взять в пару к Бенземе, хотя Кейн возрастной. Посмотрим
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:58
Староват уже для Реала
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:59
Кейн останется в Тоттенхэме.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:52
Пусть берут. Мбаппе с Холландом к ним все равно не пойдут, а атаку усилять надо. Кейн неплохой вариант.
evx8e2zrub9f
evx8e2zrub9f
сегодня в 00:22
Кейн в сфере многих команд уже давно
shur
shur
вчера в 22:59
...Кейн без Тоттенхэме , как Бензема без Реала, ну ребятушки
челу под 30, зачем...???!!!
76w4dsnxujc3
76w4dsnxujc3
вчера в 22:54
Отличный вариант. На замену Карима.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:52
На лавку, в подмену Кариму
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