Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Аргентинец надеется вернуться в каталонский клуб, но все зависит от предложения «сине-гранатовых». Семья игрока также положительно относится к этой возможности. Известно, что президент «Барселоны» ранее позвонил Месси и извинился за ситуацию, по причине которой игрок был вынужден уйти из клуба.
Ранее сообщалось о другом варианте продолжения карьеры для нападающего.
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Это забавно читать на фоне новости
"«Барселона» летом будет искать свободных агентов"
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Это забавно читать на фоне новости
"«Барселона» летом будет искать свободных агентов"
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Неужели Месси надеяться, что Барса ему предложит БОЛЬШЕ, чем получает сейчас Роналду?
Ваё таки ЖАДНОСТЬ в Месси родилась немножко раньше футбольного таланта.
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Неужели Месси надеяться, что Барса ему предложит БОЛЬШЕ, чем получает сейчас Роналду?
Ваё таки ЖАДНОСТЬ в Месси родилась немножко раньше футбольного таланта.