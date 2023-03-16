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Месси хочет вернуться в «Барселону»

вчера, 23:54

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Аргентинец надеется вернуться в каталонский клуб, но все зависит от предложения «сине-гранатовых». Семья игрока также положительно относится к этой возможности. Известно, что президент «Барселоны» ранее позвонил Месси и извинился за ситуацию, по причине которой игрок был вынужден уйти из клуба.

Ранее сообщалось о другом варианте продолжения карьеры для нападающего.

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Все комментарии
w1345ds
w1345ds ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 14:38
Так все сходиться. Месси как раз летом будет свободным агентом)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:02
Ромашка..дарят и дарят). Не мне только. Кто купился..тому наверно).
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 11:53
Аргентинец надеется вернуться в каталонский клуб, но все зависит от предложения «сине-гранатовых»

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Это забавно читать на фоне новости
"«Барселона» летом будет искать свободных агентов"
112910415
112910415
сегодня в 09:53
просто пустые разговоры, нет повода для обсуждений
cska1948
cska1948
сегодня в 09:03
"...Аргентинец надеется вернуться в каталонский клуб, но все зависит от предложения «сине-гранатовых»..."
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Неужели Месси надеяться, что Барса ему предложит БОЛЬШЕ, чем получает сейчас Роналду?
Ваё таки ЖАДНОСТЬ в Месси родилась немножко раньше футбольного таланта.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:48
Года уже не те, что бы выкладываться по полной. Скоро уже не потянет не в ПСЖ, не в Барселоне. Надо искать запасной вариант - возвращение на родину или к арабам, где денег много.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Желание понятно,там его дом, с Барселоной он связывает всю последующую карьеру в будущем
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
сегодня в 01:05
Наверно хочеть забрать последние копейки у Барселоны, после перехода в ПСЖ он стал не такой уж голеадор как в Барселоне
Katii
Katii
сегодня в 00:23
Почему не начислили баллы за пентатрик холланда в лч?
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Это будет самый лучший вариант
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