Месси хочет вернуться в «Барселону»

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вчера, 23:54

Нападающий ПСЖ хочет вернуться в «Барселону».

Аргентинец надеется вернуться в каталонский клуб, но все зависит от предложения «сине-гранатовых». Семья игрока также положительно относится к этой возможности. Известно, что президент «Барселоны» ранее позвонил Месси и извинился за ситуацию, по причине которой игрок был вынужден уйти из клуба.

Ранее сообщалось о другом варианте продолжения карьеры для нападающего.