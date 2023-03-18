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«Тоттенхэм» в концовке матча упустил победу над последней командой АПЛ

вчера, 20:01
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 28-го тура АПЛ.

На 45-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тоттенхэма» Педро Порро. На 46-й минуте нападающий «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт. На 65-й минуте Харри Кейн снова вывел «шпор» вперёд, а на 75-й минуте Иван Перишич удвоил преимущество «Тоттенхэма». На 77-й минуте голом отметился вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт, а в дополнительное ко второму тайму время полузащитник Джеймс Уорд-Праус с пенальти сравнял счёт.

«Тоттенхэм» идёт на 4-м месте (49 очков), «Саутгемптон» занимает 20-е место (23 очка).

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Стадион «Сент-Мэри»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Саутгемптон»
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:02
до чего же досадно !
DXTK
DXTK
вчера в 21:31
Что все пишут "последняя команда в АПЛ", Челси проиграл последней команде в АПЛ, МЮ сыграл ничью с последней командой в АПЛ, у клуба что название нету........ нельзя была написать Тоттенхэм скатал зрелещную ничью с Саутгемптоном.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:03
Похоже Конте сливается....
Святые бились не смотря на то, что проигрывали в два мяча и в итоге ушли от поражения, хотя пенальти так себе...без коментариев
dok66
dok66
вчера в 20:40
Тоттен в своем репертуаре . Нет стабильности , и можно понять Кейна , что с этой командой никаких титулов не будет .
sova147
sova147
вчера в 20:33
Очень трудная игра и лишь ничья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:27
Шпор можно только пожалеть...
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:17
Шпоры смотрелись очень хорошо, но в добавочное время получили пенальти в свои ворота. Можете посмотреть хайлаты и составить свое мнение, но кажется за такое пенальти ставить нельзя. Защитник был первым на мяче, но нападающий святых ворвался в момент и сам прыгал с высокоподнятой ногой, по которой попал игрок шпор. Здесь скорее нужно было свистеть за опасную игру, нежели за нарушение защитника в штрафной.

В итоге очень обидная потеря очков в матче с аутсайдером.
Viduka
Viduka ответ b3trpga6xf7t (раскрыть)
вчера в 20:16
Само собой. Если они даже мертвый Милан пройти не могут, о чем вообще речь:)
b3trpga6xf7t
b3trpga6xf7t
вчера в 20:07
Не место им в ЛЧ.
Гость
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