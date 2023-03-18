«Тоттенхэм» в концовке матча упустил победу над последней командой АПЛ

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вчера, 20:01

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 28-го тура АПЛ .

На 45-й минуте первый гол в игре забил защитник «Тоттенхэма» Педро Порро. На 46-й минуте нападающий «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт. На 65-й минуте Харри Кейн снова вывел «шпор» вперёд, а на 75-й минуте Иван Перишич удвоил преимущество «Тоттенхэма». На 77-й минуте голом отметился вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт, а в дополнительное ко второму тайму время полузащитник Джеймс Уорд-Праус с пенальти сравнял счёт.

«Тоттенхэм» идёт на 4-м месте (49 очков), «Саутгемптон» занимает 20-е место (23 очка).