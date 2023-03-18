«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Факел» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ.
На 34-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 73-й минуте полузащитник Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев поля, а на 79-й минуте Евгений Марков довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте красную карточку получил нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе.
«Факел» идёт на 14-м месте (17 очков), «Сочи» занимает 9-е место (28 очков).
Из трёх игр. С ЦСКА только + . Совершенно разная команда. По самоотдаче, по настрою. Дальше катастрофа. Если сольют КББ пол состава к черту. Пусть в ФНЛ играют. Да извенит меня Бекиевич за такой тон.
Было внутри сомнение за результат матча. За ставку только "спасибо").
Из трёх игр. С ЦСКА только + . Совершенно разная команда. По самоотдаче, по настрою. Дальше катастрофа. Если сольют КББ пол состава к черту. Пусть в ФНЛ играют. Да извенит меня Бекиевич за такой тон.
Было внутри сомнение за результат матча. За ставку только "спасибо").