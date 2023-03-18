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«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

вчера, 18:22
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Факел» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ.

На 34-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 73-й минуте полузащитник Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев поля, а на 79-й минуте Евгений Марков довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте красную карточку получил нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе.

«Факел» идёт на 14-м месте (17 очков), «Сочи» занимает 9-е место (28 очков).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:52
Комличенко походу стал тренироваться по конспектам Соболева , посещение Дельфинария🐬 даёт свои плоды !))
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:33
"Пятница" всю игру Химкам испортил!!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:23
Игорь, как тебе пенальти в ворота Химок??? Точно такой же пенальти не поставили в ворота Зенита!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:33
Дружище, я говорил о составах команд . У Бердыева состав Сочи высше по качеству игроков, нежели у Факел. А выводы будем делать в конце сезона.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:05
Привет, Дружище!
А кто солиднее- Артурка или Терехов? Нельзя судить по нескольким играм нового тренера. Дайте человеку время, въехать в реалии российского чемпионата, почувствовать атмосферу. Или ты предлагаешь, после двух неудач уволить Курбана?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:39
Гончаренко пусть чемпионом станет и заходит хоть сколько в реку дважды, трижды, четырежды. Держать планку всегда трудней, чем поднять ее. Возраст, тем более, если позволяет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:36
Ганчаренко на 30 лет моложе Бердыева. В его возрасте можно и три раза заходить без проблем.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:28
Ой хорошо отгрузили!!!ничего не скажешь!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 20:49
Все это хрень на постном масле про дважды в одну реку.
Гончар вошёл же в Урал, даёт пока результат. Прошлым жить не надо, но помнить надо. Иначе все заслуги к черту. Кубки, чемпионства, звёздочки.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:38
В прошлом у всех тренеров были победы крупные. И у Спартака, и ЦСКА, и Динамо, и Ростова, и Рубина. Но это было в прошлом. А сейчас ни Газзаев, ни Семин, ни Романцев, ни Бердыев не являются топ тренерами. Прошлым жить нельзя. В одну реку дважды никому не удалось войти.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:14
Это две стороны одной медали.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:03
Похоже Бердыев скоро без работы останется...
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:55
Да уже наелись оба. Когда работать тошно, то и опыт не поможет. Опыт помогает принять правильное решение, но не уменьшает объём работы.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
Привет дружище. ✊️
В сравнение с составом Факела , у Сочи куда солиднее игроки .
lotsman
lotsman
вчера в 19:43
Факел выдал хорошую игру, а Сочи наоборот расслабились.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:41
Впереди Динамо, Краснодар. Если с Факелом, Оренбургом себя не показали, там будет то же самое.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:36
Безбородов тоже с крыльями на Варе лег под главбуха, в матче с Крыльями на Кубке. Минимум 1 КК должен был указать Сухине по моему. Там и Девееву и второму( не помню уже). Но второй не удосужился даже ЖК). Зато следующее нарушение самарца сразу наказание ЖК. Я сразу сказал ещё в том матче, что у Мелкадзе не все норм с головой. Больше нет желания видить его в составе у КББ. Абсолютный 0. Одни понты и сыграть на публику.. Красиво и не назовешь. Один раз ударил через себя и нос Орлом и на Матч Тв сразу с интервью. А по факту ничего особенного. Может к концу сезона и изобразит, что-нибудь . Не верю таким напам. Жаль Бубнова нет посмотрел бы с удовольствием на его ТТД.
adekvat
adekvat
вчера в 19:36
Сколько ещё игр интересно Бердяев продержится на посту тренера?
протон
протон
вчера в 19:34
У команды, претендующей на высокое место, должен быть резерв из равноценных игроков. Юсупов и Мелкадзе проваливают вторую подряд игру.
makkie
makkie
вчера в 19:33
Бердыев уже давно сдулся. Теперь чудес ждать не стоит.
Да и работает он по своим принципам, подминая всех и вся в клубах под свои интересы. А в Сочи ему так делать не дают. Вот и нет результата.

Факел с победой, молодцы!
zooveterinar
zooveterinar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:32
Но такого же не бывает,что играли,выигрывали и стали вдруг баранами!!!?
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:30
Ни чего Бердыев не разбавлял! Это бензин его СОБСТВЕННОГО производства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:29
А мне думается, что Семину в Ростове как раз и помешал.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:29
На бензине, разбавленном Бердыевым собственным продуктом?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:26
Появился дизлайкер и пошли -. Видимо Рубин не обыгрывал Барселону, а Ростов Баварию и другие команды. Факты давят..понимаю).
Посмотрю дальнейший ход событий. Президенту клуба надо говорить с коллективом. Гинер умел это делать в этом деле ему не откажешь).
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:26
Опыт может и не помочь, но он ещё никому не помешал. Без него результат был бы ещё хуже.
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:25
Если кто и лёг под Бердыева, так это Безбородов, который не показал ВТОРУЮ ЖК Мелкадзе за удар в лицо соперника. Мелкадзе тут же заменили. Если бы Безбородов проявил принципиальность, то сегодня Мелкадзе не повёл бы себя так грубо и не угрожал арбитру встретить его в подворотне и изнасиловать. Интересно, как ЭСК отреагирует на характерный жест Мелкадзе? По мне так за это его должна ждать длительная дисква.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ dokom (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 19:19
    В игре с Локо есть возможность проверить это.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 1580556558 (раскрыть)
    вчера в 19:18
    Пожалуй один в один.
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