«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

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вчера, 18:22

«Факел» обыграл «Сочи» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ .

На 34-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. На 73-й минуте полузащитник Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев поля, а на 79-й минуте Евгений Марков довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте красную карточку получил нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе.

«Факел» идёт на 14-м месте (17 очков), «Сочи» занимает 9-е место (28 очков).