Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Гол «Реалу» может помочь Кессье остаться в «Барселоне»

сегодня, 00:14

Победный гол в ворота «Реала» может повлиять на будущее хавбека Франка Кессье в «Барселоне».

Отмечается, что руководство и тренерский штаб клуба остались очень довольны результативным действием ивуарийца на 92-й минуте и теперь уже не уверены в том, что нужно отказываться от услуг такого игрока ближайшим летом.

Недавно ходили слухи о том, что «Барселона» хочет избавиться от Кессье, так как он не сумел адаптироваться к игре в Ла Лиге. Сообщалось, что игрока могут обменять в «Интер» на Марцело Брозовича.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» навела справки о полузащитнике «Байера» Вирце
Сегодня, 14:44
Слухи«Ливерпуль» нашел более дешёвую альтернативу Беллингему
Сегодня, 14:19
СлухиБывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Маунта в «Челси»
Сегодня, 10:11
СлухиВ «Тоттенхэме» назвали стоимость Кейна
Вчера, 19:16
Слухи«Челси» может включить своего игрока в сделку по трансферу Осимхена
Вчера, 16:14
Обамеянг был в раздевалке «Барселоны» после победы над «Реалом»
Вчера, 13:09 Фото
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01 ответ 5356rfgs5exz (раскрыть)
сегодня в 09:47
Может просто повезло
qf6tbrt6ffgf
qf6tbrt6ffgf
сегодня в 09:45
Забил такой классный гол надо оставлять!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:15
Классный игрок надо его оставить
adekvat
adekvat
сегодня в 08:12
Да вот так из за одного гола решилась судьба человека.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:11
Продавайте, это случайность
ОПС
ОПС
сегодня в 07:51
Даже очень слабый игрок может выдать один великолепный матч в своей карьере. Не надо спешить, надо просто посмотреть еще матчи и потом решать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:40, ред.
Да чего уж там...
Памятник...улицу можно назвать в Барселоне..51% акций...зарплату в 14 раз повысить...кино снять...ну и пару-тройку книг про него написать....

Всё таки парень целый гол забил...за последние 14 матчей...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:27
Ну да, злейшему врагу ведь забил. Надо оставлять...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:11
Для того чтобы дать объективую оценку игры Кессье в команде нужно определённое количество игрового времени, но его у него совсем мало. Но он молодец за то время что ему предоставили он смог отличиться. Удачи
izrafel
izrafel
сегодня в 05:55
Ну по этому матчу сложно сказать что он уж оЧЧЧень нужен Барсе
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 05:44
Достали из каморки ради гола в важном матче. Теперь можно снова коптить на скамейке до следующего матча с «Реалом».
Zhgoon
Zhgoon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:42
Кессье очень медлительный и, скажем так, соображает тоже не очень )) Танк есть танк. По стилю игры он не барселонец.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:23
Для полного счастья и , что бы уж наверняка надо ещё парочку забить.
5356rfgs5exz
5356rfgs5exz
сегодня в 04:49
Очень вовремя для себя решил ивуариец эль классико
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 02:22
Туда - сюда обратно ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:42
Осталось узнать у каталонцев... какие претензии они предъявляли по игре Кессье до этого ? Плохое поведение на лавке (скамейке запасных) ? ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 