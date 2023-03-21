Гол «Реалу» может помочь Кессье остаться в «Барселоне»

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сегодня, 00:14

Победный гол в ворота «Реала» может повлиять на будущее хавбека в «Барселоне».

Отмечается, что руководство и тренерский штаб клуба остались очень довольны результативным действием ивуарийца на 92-й минуте и теперь уже не уверены в том, что нужно отказываться от услуг такого игрока ближайшим летом.

Недавно ходили слухи о том, что «Барселона» хочет избавиться от Кессье, так как он не сумел адаптироваться к игре в Ла Лиге. Сообщалось, что игрока могут обменять в «Интер» на Марцело Брозовича.