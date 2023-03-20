«Челси» может включить своего игрока в сделку по трансферу Осимхена

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вчера, 16:14

«Челси» намерен подписать нападающего «Наполи» .

Чтобы заполучить нигерийца, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу игрока .

«Наполи» может заинтересовать данное предложение, потому что неаполитанцы хотят подписать футболиста в линию атаки.