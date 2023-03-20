«Челси» может включить своего игрока в сделку по трансферу Осимхена

«Челси» намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Чтобы заполучить нигерийца, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу игрока Кристиана Пулишича.
«Наполи» может заинтересовать данное предложение, потому что неаполитанцы хотят подписать футболиста в линию атаки.
Во-вторых на месте Пулишича в Наполи сейчас играет Хвича, так чтотут тоже мимо...да и скорее всего Де Лаурентис устроит аукцион, кто больше даст кэша тот и заберет игрока, а их скаутский отдел уже наверняка присмотрел кого то, т.к понимают, что можно будет отлично заработать на нигерийце. Есть интересный и не дорогой вариант на рынке, бельгийский нападающий Лоис Опенда выстувающий в составе Ланса, так вот игрок весьма интересный, скоростной, с неплохим дриблингом, вполне может подойти Наполи на замену Виктору
Во-вторых на месте Пулишича в Наполи сейчас играет Хвича, так чтотут тоже мимо...да и скорее всего Де Лаурентис устроит аукцион, кто больше даст кэша тот и заберет игрока, а их скаутский отдел уже наверняка присмотрел кого то, т.к понимают, что можно будет отлично заработать на нигерийце. Есть интересный и не дорогой вариант на рынке, бельгийский нападающий Лоис Опенда выстувающий в составе Ланса, так вот игрок весьма интересный, скоростной, с неплохим дриблингом, вполне может подойти Наполи на замену Виктору