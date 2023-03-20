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«Челси» может включить своего игрока в сделку по трансферу Осимхена

вчера, 16:14

«Челси» намерен подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Чтобы заполучить нигерийца, лондонский клуб готов включить в сделку по трансферу игрока Кристиана Пулишича.

«Наполи» может заинтересовать данное предложение, потому что неаполитанцы хотят подписать футболиста в линию атаки.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:31
Интересна сделка которой наверняка не суждено состояться...:)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:34
Ну во-первых если уйдет Осимхен, то Наполи нужен будет форвард а не вингер.
Во-вторых на месте Пулишича в Наполи сейчас играет Хвича, так чтотут тоже мимо...да и скорее всего Де Лаурентис устроит аукцион, кто больше даст кэша тот и заберет игрока, а их скаутский отдел уже наверняка присмотрел кого то, т.к понимают, что можно будет отлично заработать на нигерийце. Есть интересный и не дорогой вариант на рынке, бельгийский нападающий Лоис Опенда выстувающий в составе Ланса, так вот игрок весьма интересный, скоростной, с неплохим дриблингом, вполне может подойти Наполи на замену Виктору
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