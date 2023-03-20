В «Тоттенхэме» назвали стоимость Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» будет готов продать летом форварда Харри Кейна. В качестве компенсации за игрока «шпоры» хотят получить не менее 100 млн фунтов.
Кроме того, руководство клуба желает, чтобы потенциальный покупатель выплатил всю сумму полностью и заранее, дабы «Тоттенхэм» смог реинвестировать средства в усиление состава во время летнего окна.
В текущем сезоне 29-летний Кейн имеет на своем счету 21 гол в 28 матчах АПЛ. В числе претендентов на игрока назывались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Хотят 100 млн фунтов...за игрока который через год свободный агент...
Хотят 100 млн фунтов...за игрока который через год свободный агент...