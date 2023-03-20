В «Тоттенхэме» назвали стоимость Кейна

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вчера, 19:16

Лондонский «Тоттенхэм» будет готов продать летом форварда . В качестве компенсации за игрока «шпоры» хотят получить не менее 100 млн фунтов.

Кроме того, руководство клуба желает, чтобы потенциальный покупатель выплатил всю сумму полностью и заранее, дабы «Тоттенхэм» смог реинвестировать средства в усиление состава во время летнего окна.