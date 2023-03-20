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В «Тоттенхэме» назвали стоимость Кейна

вчера, 19:16

Лондонский «Тоттенхэм» будет готов продать летом форварда Харри Кейна. В качестве компенсации за игрока «шпоры» хотят получить не менее 100 млн фунтов.

Кроме того, руководство клуба желает, чтобы потенциальный покупатель выплатил всю сумму полностью и заранее, дабы «Тоттенхэм» смог реинвестировать средства в усиление состава во время летнего окна.

В текущем сезоне 29-летний Кейн имеет на своем счету 21 гол в 28 матчах АПЛ. В числе претендентов на игрока назывались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:29
Леви будет полным идиотом, если не продаст 30-летнего игрока этим летом.
INGUSH
INGUSH
сегодня в 09:20
цена договорная?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:17
Искренне жаль Кейна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:30
АПЛ скоро лопнет от денег...вообще с ума посходили...
Хотят 100 млн фунтов...за игрока который через год свободный агент...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:16
Многовато они просят за 30ти летнего старика, чё уж мелочиться, можно и 125млн.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:38
Неадекватная цена за 30 летнего нападающего, с оставшимся годичным контрактом.
adekvat
adekvat
вчера в 21:31
Говорили только не в клуб АПЛ, что бы не усиливать соперников.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:25
Как раз на Дзюбу хватит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:23
Так они его никогда не продадут.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:42
Грош цена???
Брулин
Брулин
вчера в 19:37
В любом случае уйдёт. Либо бесплатно, либо Тоттенхем хоть что-то может получить за него.
t5s7fsj9st43
t5s7fsj9st43
вчера в 19:34
Ого, дорогие нынче эти британские Харри🧐
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:20, ред.
Про Реал писали же)
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