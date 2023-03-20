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«Челси» может подписать Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов

вчера, 11:08

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле продолжает привлекать внимание английских топ-клубов.

В подписании француза заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». Обе команды могут оформить трансфер Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов, потому что такая клаусула прописана в контракте игрока.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:08
Никто не понимает кроме Боэли,а Боэли может понять только психиатр.
Моя вресия Боэли как сорока,всё,что хоть немного блестит тянет в Челси :)
Тут надо вратарь нам на соедующий сезон толковый,нужен правый защитник, нужен нападающий толковый, а он дембеле хочет купить,нафига?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:43
Челси сейчас можно спихивать всех подряд.....вот не пойму для чего он им???!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:39
Пока Барселона ничего не предлагает, надо забирать скорей, он будет только рад.
q8fdpt2j3jwy
q8fdpt2j3jwy
вчера в 12:22
Есть лишение деньги нпдо брать
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:29
Всякий неликвид подписывают
ДСА
ДСА
вчера в 11:23
Сейчас Барселону можно придушить и на меньшую сумму отступных.
tndp4qa4bdvh
tndp4qa4bdvh
вчера в 11:09
Геморрой себе можно и подешевле приобрести. Иван Игнатьев, например
Гость
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