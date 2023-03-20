«Челси» может подписать Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле продолжает привлекать внимание английских топ-клубов.
В подписании француза заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». Обе команды могут оформить трансфер Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов, потому что такая клаусула прописана в контракте игрока.
Моя вресия Боэли как сорока,всё,что хоть немного блестит тянет в Челси :)
Тут надо вратарь нам на соедующий сезон толковый,нужен правый защитник, нужен нападающий толковый, а он дембеле хочет купить,нафига?
Моя вресия Боэли как сорока,всё,что хоть немного блестит тянет в Челси :)
Тут надо вратарь нам на соедующий сезон толковый,нужен правый защитник, нужен нападающий толковый, а он дембеле хочет купить,нафига?