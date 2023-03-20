«Челси» может подписать Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов

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вчера, 11:08

Нападающий «Барселоны» продолжает привлекать внимание английских топ-клубов.

В подписании француза заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». Обе команды могут оформить трансфер Дембеле за 44 млн фунтов стерлингов, потому что такая клаусула прописана в контракте игрока.