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Гави может покинуть «Барселону» бесплатно

вчера, 22:38

«Барселона» может летом бесплатно лишиться полузащитника Гави.

Контракт игрока с клубом, подписанный в сентябре 2022 года, содержит в себе опцию, согласно которой футболист имеет право покинуть каталонцев бесплатно, если до 30 июня 2023 года испанца не зарегистрируют в качестве игрока основной команды. По слухам, клубы АПЛ претендуют на Гави.

Ранее суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «сине-гранатовыми». На данный момент игрок находится в статусе исполнителя молодёжной команды.

«Барселона» собирается подать апелляцию, поскольку уверена в правильности и своевременности заключения нового договора с полузащитником.

Ранее каталонцы объявили о продлении соглашения с игроком до 2026 года, однако из-за раздутой зарплатной ведомости заявить футболиста коллектив не смог. Затем суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать футболиста, но Ла Лига подала апелляцию, в марте суд отменил регистрацию Гави. Теперь суд отклонил апелляцию каталонского коллектива по причине того, что свой первоначальный иск «Барселона» подала после истечения крайнего срока – 1 марта включительно, «сине-гранатовые» сделали это на следующий день.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:21
У Барселоны большие проблемы с полузащитником с контрактом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
А кому он был интересен - не вижу.
Гость
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