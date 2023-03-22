Стало известно, какие тренеры могут возглавить «Тоттенхэм»

1679502459

вчера, 19:27

Руководство «Тоттенхэма» активно ищет замену главному тренеру , который может покинуть команду до конца текущего сезона.

Вероятно, до лета со «шпорами» будет работать , как это было после ухода из команды Жозе Моуриньо в 2021 году.

Боссы «шпор» планируют пригласить Рубена Аморима из «Спортинга». Сумма отступных по его контракту составляет 20 миллионов евро, в конце сезона этот показатель снизится до 15 млн.

Другими кандидатами являются Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Венсан Компани, Роберто Де Дзерби и Луис Энрике.