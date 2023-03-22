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Стало известно, какие тренеры могут возглавить «Тоттенхэм»

вчера, 19:27

Руководство «Тоттенхэма» активно ищет замену главному тренеру Антонио Конте, который может покинуть команду до конца текущего сезона.

Вероятно, до лета со «шпорами» будет работать Райан Мэйсон, как это было после ухода из команды Жозе Моуриньо в 2021 году.

Боссы «шпор» планируют пригласить Рубена Аморима из «Спортинга». Сумма отступных по его контракту составляет 20 миллионов евро, в конце сезона этот показатель снизится до 15 млн.

Другими кандидатами являются Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Венсан Компани, Роберто Де Дзерби и Луис Энрике.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:57
Им проще взять обратно Почеттино, знает как всё устроено.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:54
Похоже тут надо спросить игроков.
Гость
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