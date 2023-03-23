«Торпедо» работает над сокращением расходов

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вчера, 10:28

«Торпедо» сокращает расходы на операционную деятельность клуба. Вчера пост главного тренера команды покинул Андрей Талалаев. Также ранее в клубе сменился президент – место Ильи Геркуса занял Ярослав Савин.

Московский клуб взял курс на сокращение затрат, поэтому рассматривает малоизвестных специалистов на пост главного тренера команды. Возможно, на эту должность вернется Николай Ковардаев, который сейчас возглавляет «Торпедо-2».