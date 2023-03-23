«Торпедо» работает над сокращением расходов

«Торпедо» сокращает расходы на операционную деятельность клуба. Вчера пост главного тренера команды покинул Андрей Талалаев. Также ранее в клубе сменился президент – место Ильи Геркуса занял Ярослав Савин.
Московский клуб взял курс на сокращение затрат, поэтому рассматривает малоизвестных специалистов на пост главного тренера команды. Возможно, на эту должность вернется Николай Ковардаев, который сейчас возглавляет «Торпедо-2».
Всё верно говоришь. Но мне, обидно видеть то, что происходит с Торпедо. Я знаю историю славного клуба, видел замечательных футболистов, помню последнее чемпионство Торпедо. К слову сказать, последнее чемпионство Торпедо- совпало с нашим последним... С самого начала было видно, что команда, по составу и уровню исполнителей не соответствует ПЛ.
Теперь, скорее всего- снова ФНЛ, если, конечно не расширят ПЛ. Самое обидное то, что постепенно, все стали привыкать к отсутствию, некогда, замечательного клуба в ПЛ, как-будто и не было никогда команды с громкими именами и традициями...
Всё верно говоришь. Но мне, обидно видеть то, что происходит с Торпедо. Я знаю историю славного клуба, видел замечательных футболистов, помню последнее чемпионство Торпедо. К слову сказать, последнее чемпионство Торпедо- совпало с нашим последним... С самого начала было видно, что команда, по составу и уровню исполнителей не соответствует ПЛ.
Теперь, скорее всего- снова ФНЛ, если, конечно не расширят ПЛ. Самое обидное то, что постепенно, все стали привыкать к отсутствию, некогда, замечательного клуба в ПЛ, как-будто и не было никогда команды с громкими именами и традициями...