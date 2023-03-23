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«Торпедо» работает над сокращением расходов

вчера, 10:28

«Торпедо» сокращает расходы на операционную деятельность клуба. Вчера пост главного тренера команды покинул Андрей Талалаев. Также ранее в клубе сменился президент – место Ильи Геркуса занял Ярослав Савин.

Московский клуб взял курс на сокращение затрат, поэтому рассматривает малоизвестных специалистов на пост главного тренера команды. Возможно, на эту должность вернется Николай Ковардаев, который сейчас возглавляет «Торпедо-2».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:21
Во многом, мы его проиграли благодаря Хохрякову и Колыванову, который не использовал кучу моментов в Москве, в манеже. Киевлянин Демьяненко, после первой игры, иронично заметил, что по приезду в Киев- надо поставить памятник Колыванову. Хохряков был "киевским" судьей, "незаметевший" в московской игре чистейший пенальти на Колыванове... Но наверное самым драматичным и трагичным было наше поражение от ЦСКА в Ташкенте, в золотом матче.
Торпедо жаль. Помню их чемпионство осенью 76-го, помню великолепный состав чемпионского Торпедо!!!
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:13
Да , Капрал 1976 весной мы -осенью они После этого могли стать чемпионами в 1986 , но про76и киевлянам в решающей игре кажется 1 -2 После этого тьма непроглядная !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:25
И поэтому купили бразильского напа?
7t8p4kxcgq23
7t8p4kxcgq23
вчера в 13:59
Клуб дохлый, а штат, как у Барселоны.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:42
Геркус нигде не задерживается.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:14
Нет спонсора в лице гапрома - вот и выкручивайся как хочешь
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:30
Приветствую, Максим!
Всё верно говоришь. Но мне, обидно видеть то, что происходит с Торпедо. Я знаю историю славного клуба, видел замечательных футболистов, помню последнее чемпионство Торпедо. К слову сказать, последнее чемпионство Торпедо- совпало с нашим последним... С самого начала было видно, что команда, по составу и уровню исполнителей не соответствует ПЛ.
Теперь, скорее всего- снова ФНЛ, если, конечно не расширят ПЛ. Самое обидное то, что постепенно, все стали привыкать к отсутствию, некогда, замечательного клуба в ПЛ, как-будто и не было никогда команды с громкими именами и традициями...
makkie
makkie
вчера в 12:21
Вот так всегда
Лидер ФНЛ выходит в Премьер-Лигу, а потом начинаются проблемы - то денег на усиление нет, то тренер низкого уровня, то в руководстве рвачи.
Торпедо с начала сезона не чесалось соответствовать уровню РПЛ, так что сейчас и начинать не стоит даже.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:17
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 12:10
    Смотрят в будущее - участие в первом дивизионе.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:52
    А Торпедо как ракета 🚀, так стремится в ФНЛ !)☝️😉
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:38
    Просто уже готовятся к реалиям ФНЛ.
    Egorium23
    Egorium23
    вчера в 11:27
    Не по силам Торпедо высшая лига.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:25
    Одним словом хана Торпедо пришло.... только только выбрались в вышку и ....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:24
    В первой лиге затрат поменьше.
    Думаю в ближайшие лет так десять Торпедо в РПЛ не увидем.
    Georgud
    Georgud
    вчера в 11:16
    Сначала тренера убрали, а скоро себя в ФНЛ.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 11:11
    Уменьшат расходы и команда ррезко рванёт вверх!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:54
    Это не поможет клубу удержаться в РПЛ. Надо искать спонсоров.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:47
    Холанда точно не возьмут
    twurj64bpvwz
    twurj64bpvwz
    вчера в 10:37
    Без денег всё равно не будет команды
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:36
    Готовятся к вылету в ФНЛ
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:36, ред.
    САмое радикальное сокращение расходов на содержание клуба, это закрыть его.
    Гость
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