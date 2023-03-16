Владельцы ПСЖ интересуются возможностью купить «Малагу»

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вчера, 17:44

Владельцы ПСЖ намерены купить «Малагу».

Фонд Qatar Sports Investments (QSI), который с 2011 года владеет парижским клубом, интересуется возможностью покупки контрольного пакета акций «Малаги». Испанский клуб идет на 20-м месте в Сегунде.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани собирается потратить 9 млн евро на покупку 51% акций «анчоусов». Сообщается, что данные переговоры не находятся на продвинутой стадии, владельцы парижан рассматривают также вариант с покупкой какого-либо другого клуба.

С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль-Тани.