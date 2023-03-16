Владельцы ПСЖ интересуются возможностью купить «Малагу»

Владельцы ПСЖ намерены купить «Малагу».
Фонд Qatar Sports Investments (QSI), который с 2011 года владеет парижским клубом, интересуется возможностью покупки контрольного пакета акций «Малаги». Испанский клуб идет на 20-м месте в Сегунде.
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани собирается потратить 9 млн евро на покупку 51% акций «анчоусов». Сообщается, что данные переговоры не находятся на продвинутой стадии, владельцы парижан рассматривают также вариант с покупкой какого-либо другого клуба.
С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль-Тани.
На... вам эта Малага.
На... вам эта Малага.
Если каждый сезон покупать по 2 клуба...через 50 лет ЛЧ будет гарантированно у катарских инвесторов..
Если каждый сезон покупать по 2 клуба...через 50 лет ЛЧ будет гарантированно у катарских инвесторов..