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Владельцы ПСЖ интересуются возможностью купить «Малагу»

вчера, 17:44

Владельцы ПСЖ намерены купить «Малагу».

Фонд Qatar Sports Investments (QSI), который с 2011 года владеет парижским клубом, интересуется возможностью покупки контрольного пакета акций «Малаги». Испанский клуб идет на 20-м месте в Сегунде.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани собирается потратить 9 млн евро на покупку 51% акций «анчоусов». Сообщается, что данные переговоры не находятся на продвинутой стадии, владельцы парижан рассматривают также вариант с покупкой какого-либо другого клуба.

С 2010 года «Малагой» владеет катарский шейх Абдулла Аль-Тани.

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Все комментарии
7stars2
7stars2 ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 20:10
С Барселоной путаешь.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 20:07
С... купите Валенсию.
На... вам эта Малага.
dok66
dok66
вчера в 19:46
Я вот подумал , а нужно ли помогать шейху , если через 12 лет владения Малагой - она в зоне вылета . Эмира не должны волновать такие мелкие вложения , разве что по родственному .
nvftntmg374u
nvftntmg374u ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:31
Согласен удачно вложить деньги
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:10
Вот,где бабла море!!! Уже и в Малагу,интересно,почему не Валенсия,Севилья,Барса!!??
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:04
Скоро подешевке можно Барселону можно будет взять, нужно немного подождать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:46
Было бы хорошо. Малагу надо спасать, а то она на вылет в Сегунде стоит. Без вложений клуб ждет печальное будущее.
shlomo
shlomo
вчера в 18:44
Есть деньги и есть спрос на них.... чисто бизнес и ничего более
Ron09
Ron09 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:44
Баварию не купишь там действует правило 49% остальное остаётся
adekvat
adekvat
вчера в 18:02
Баварию надо покупать, что бы не выбивали из ЛЧ в следующий раз.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
В топ-5 чуть более 100 команд...
Если каждый сезон покупать по 2 клуба...через 50 лет ЛЧ будет гарантированно у катарских инвесторов..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:57
Деньги должны работать,вот и покупают.
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