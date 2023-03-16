Активация отступных Холанда зависела от судьбы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

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вчера, 17:12

Опция активации отступных нападающего «Манчестер Сити» зависела от судьбы главного тренера «горожан» .

Отступные норвежца в размере 200 миллионов евро должны были вступить в силу летом 2024 года, однако Гвардиола продлил с клубом соглашение до 2025-го, теперь срок активации сдвинулся на 2025 год, это было прописано в договоре игрока.

В текущем клубном сезоне футболист забил 39 голов в 36 матчах.