Активация отступных Холанда зависела от судьбы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Опция активации отступных нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда зависела от судьбы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Отступные норвежца в размере 200 миллионов евро должны были вступить в силу летом 2024 года, однако Гвардиола продлил с клубом соглашение до 2025-го, теперь срок активации сдвинулся на 2025 год, это было прописано в договоре игрока.
В текущем клубном сезоне футболист забил 39 голов в 36 матчах.
Ну вот зачем лысый не дал возможность установить рекорд?
Ну вот зачем лысый не дал возможность установить рекорд?
Можно было бы пойти и в Ювентус, предполагаю туда скоро приедет Зизу и наконец-то мы увидим как Старая синьора хотя бы в 1/4 ЛЧ попадёт, жду не дождусь.
Можно было бы пойти и в Ювентус, предполагаю туда скоро приедет Зизу и наконец-то мы увидим как Старая синьора хотя бы в 1/4 ЛЧ попадёт, жду не дождусь.