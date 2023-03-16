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Активация отступных Холанда зависела от судьбы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

вчера, 17:12

Опция активации отступных нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда зависела от судьбы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Отступные норвежца в размере 200 миллионов евро должны были вступить в силу летом 2024 года, однако Гвардиола продлил с клубом соглашение до 2025-го, теперь срок активации сдвинулся на 2025 год, это было прописано в договоре игрока.

В текущем клубном сезоне футболист забил 39 голов в 36 матчах.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:06
Ну очень сложные эти контракты.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:04
Мне кажется Холланд не уйдёт из МС в этом сезоне если не выиграет АПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:56
Холанду нужно уходить от Гвардиолы - не его это тренер.
Ну вот зачем лысый не дал возможность установить рекорд?
8j5j5kbqz64j
8j5j5kbqz64j
вчера в 17:47
Обложил викинга со всех сторон разными замутами лысый шарлатан
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:37, ред.
Что-то как-то заморочено, перестраховался, чтобы тренера не меняли, хотел поиграть под его руководством. Развиваться как игроку, А не там то было, замена на 60й, рекорд идёт мимо. Холланд тоже скоро пройдёт мимо Ман Сити и прямиком направиться в Реал Мадрид, и сделать себе уже отступные в размере 300 млн и подстраиваться по Рауля.
Можно было бы пойти и в Ювентус, предполагаю туда скоро приедет Зизу и наконец-то мы увидим как Старая синьора хотя бы в 1/4 ЛЧ попадёт, жду не дождусь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:18
Что новое придумали юристы.... :))))
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