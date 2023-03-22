Бизнесмен Рэтклифф сменит тактику, чтобы остаться в борьбе за «Ман Юнайтед»

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф планирует объединиться с одной из заинтересованных в покупке «Манчестер Юнайтед» сторон, чтобы выиграть у катарского шейха борьбу за право купить клуб.
Ранее стало известно, что катарцы готовят новое улучшенное предложение в размере 5,5 млрд фунтов. Рэтклифф в одиночку не готов побить эту ставку, но может это сделать, если получит финансовую поддержку от других претендентов на МЮ. Недавно сообщалось о том, что в покупке клуба также заинтересован американский фонд.
Так нет же, надо всё потратить и потом пытаться отбить.
Так нет же, надо всё потратить и потом пытаться отбить.