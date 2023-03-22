Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Бизнесмен Рэтклифф сменит тактику, чтобы остаться в борьбе за «Ман Юнайтед»

вчера, 10:25

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф планирует объединиться с одной из заинтересованных в покупке «Манчестер Юнайтед» сторон, чтобы выиграть у катарского шейха борьбу за право купить клуб.

Ранее стало известно, что катарцы готовят новое улучшенное предложение в размере 5,5 млрд фунтов. Рэтклифф в одиночку не готов побить эту ставку, но может это сделать, если получит финансовую поддержку от других претендентов на МЮ. Недавно сообщалось о том, что в покупке клуба также заинтересован американский фонд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» застопорился
Сегодня, 10:36
«Торпедо» работает над сокращением расходов
Сегодня, 10:28
«Бавария» заключила спонсорский контракт на 130 млн евро
Вчера, 11:51
Катарцы сделают улучшенное предложение по покупке «Манчестер Юнайтед»
20 марта
СлухиВ течение 10 дней катарцы сделают новое предложение о покупке «Ман Юнайтед»
16 марта
СлухиВладельцы ПСЖ интересуются возможностью купить «Малагу»
16 марта
Сортировать
Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 21:39
Если Ратклифф кое как собирает бабки, то никаких дорогих покупок от него можно не ожидать. Так что продайте шейхам.
Tex
Tex ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
Когда ты "сидишь" на деньгах - ты по умолчанию их теряешь. Было бы у тебя хотя бы 100к$ свободных, ты бы чувствовал как они горят от инфляции месяц к месяцу, ты бы не стал так рассуждать о миллиардах и спокойном сне
Брулин
Брулин
вчера в 11:55
Миллиардер Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «Как определить цену картины? Она не связана со стоимостью краски. Наш интерес к клубу – в том, чтобы выигрывать»
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:20
Сиди на таких деньгах и спи спокойно.
Так нет же, надо всё потратить и потом пытаться отбить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:42
Если верить в то, что Рэтклиффом движут фанатские чувства, то я за него, а не за шейхов.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:35
А не дорого просят за Ман Ю? Цена Челси была 4млрд.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 