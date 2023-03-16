Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

В течение 10 дней катарцы сделают новое предложение о покупке «Ман Юнайтед»

вчера, 23:21

В течение 10 дней инвесторы из Катара собираются сделать второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

В четверг представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани посетили расположение клуба, ознакомились с состоянием инфраструктуры, осмотрели стадион и тренировочную базу.

Катарская делегация прибыла в Манчестер из Лондона на поезде, ей был оказан прием на высшем уровне. Переговоры прошли конструктивно и в положительном ключе.

Известно, что и для других потенциальных покупателей 10-дневный отрезок для второго предложения актуален.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВладельцы ПСЖ интересуются возможностью купить «Малагу»
Вчера, 17:44
СлухиАктивация отступных Холанда зависела от судьбы Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Вчера, 17:12
Слухи«Интернасьонал» хочет получить от «Зенита» процент от перехода Альберто
Вчера, 10:59
СлухиГлейзеры решили не продавать «Манчестер Юнайтед» до лета
12 марта
СлухиГлейзеры хотят продать МЮ до открытия летнего трансферного окна
11 марта
Владелец «Ливерпуля» предложил ограничить траты в Премьер-Лиге
10 марта
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:20
Посетив Каррингтон, покупатель сразу поймёт, что нужно будет вложить в тренировочную базу ещё килотонну бабла, потому что там всё поросло паутиной и обстановка была актуальной лет 20 назад.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:36
Скоро арабы скупят все английские клубы.
Russia_4ever
Russia_4ever
сегодня в 01:21
Игрушку себе шейх захотел какой-то.
Если сильно захотел, то деньги вообще не вопрос.
Отличная возможность поднять свой статус - купить такой футбольный клуб.
n3mhf33ysedy
n3mhf33ysedy
сегодня в 00:07
Очень упорно они поступают!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:39
МЮ лакомый кусочек, это бренд, шейхи его возьмут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 