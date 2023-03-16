В течение 10 дней катарцы сделают новое предложение о покупке «Ман Юнайтед»

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вчера, 23:21

В течение 10 дней инвесторы из Катара собираются сделать второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

В четверг представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани посетили расположение клуба, ознакомились с состоянием инфраструктуры, осмотрели стадион и тренировочную базу.

Катарская делегация прибыла в Манчестер из Лондона на поезде, ей был оказан прием на высшем уровне. Переговоры прошли конструктивно и в положительном ключе.

Известно, что и для других потенциальных покупателей 10-дневный отрезок для второго предложения актуален.