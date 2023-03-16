В течение 10 дней катарцы сделают новое предложение о покупке «Ман Юнайтед»

В течение 10 дней инвесторы из Катара собираются сделать второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
В четверг представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани посетили расположение клуба, ознакомились с состоянием инфраструктуры, осмотрели стадион и тренировочную базу.
Катарская делегация прибыла в Манчестер из Лондона на поезде, ей был оказан прием на высшем уровне. Переговоры прошли конструктивно и в положительном ключе.
Известно, что и для других потенциальных покупателей 10-дневный отрезок для второго предложения актуален.
Если сильно захотел, то деньги вообще не вопрос.
Отличная возможность поднять свой статус - купить такой футбольный клуб.
Если сильно захотел, то деньги вообще не вопрос.
Отличная возможность поднять свой статус - купить такой футбольный клуб.