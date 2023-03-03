Владельцы «Челси» хотят снести «Стэмфорд Бридж» и построить новый стадион

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вчера, 10:43

Новые владельцы «Челси» рассматривают вариант постройки стадиона.

Американский миллиардер и совладелец «синих» Бехдад Эгбали стремится, чтобы к 2030 году клуб имел один из лучших стадионов в мире футбола. «Челси» может снести свой стадион в западном Лондоне и построить новый на этом же месте. Однако также возможен вариант реконструкции стадиона или строительства нового в другом месте.

Член правления «Челси» Джонатан Гольдштейн связался с жилищной ассоциацией Stoll, которой принадлежит земельный участок, где базируется «Стэмфорд Бридж», чтобы предложить 50 млн фунтов стерлингов за выкуп этой земли. По разным оценкам, строительство нового стадиона может обойтись «Челси» в 1,5 млрд фунтов стерлингов. Вместимость «Стэмфорд Бридж» составляет 40 341 человек.