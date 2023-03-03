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Владельцы «Челси» хотят снести «Стэмфорд Бридж» и построить новый стадион

вчера, 10:43

Новые владельцы «Челси» рассматривают вариант постройки стадиона.

Американский миллиардер и совладелец «синих» Бехдад Эгбали стремится, чтобы к 2030 году клуб имел один из лучших стадионов в мире футбола. «Челси» может снести свой стадион в западном Лондоне и построить новый на этом же месте. Однако также возможен вариант реконструкции стадиона или строительства нового в другом месте.

Член правления «Челси» Джонатан Гольдштейн связался с жилищной ассоциацией Stoll, которой принадлежит земельный участок, где базируется «Стэмфорд Бридж», чтобы предложить 50 млн фунтов стерлингов за выкуп этой земли. По разным оценкам, строительство нового стадиона может обойтись «Челси» в 1,5 млрд фунтов стерлингов. Вместимость «Стэмфорд Бридж» составляет 40 341 человек.

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06 января
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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 14:33
Большой команде - большой стадион . 40 000 конечно маловато будет .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:31
Это столь давнее бодание,что на новость уже никак не тянет-этол просто факт.
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 13:19
Стадион имени Абрамовича! Аbramovich stadium.
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:48
Если перевести,то звучит так,за счет сырья РФ!!! т.е за наш счет,нефть,газ ит.д.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:45
Это пендосы могут,игру развалили,управленцев толковых разогнали,клуб плетется в середине таблицы,что еще осталось,ну конечно же стадион!!! И еще переиминовать клуб ,в Челси-Рейнджерс Старс Сити,ну или что-то в таком духе америкэйншелс!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:10
Федун бы давно построил давно уже
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:56
Надо понимать вся эта благотворительность за счет экспроприированного капитала Абрамовича?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:54, ред.
Всё правильно..., а кроме стадиона я бы ещё снес к чёртям Трениро́вочный центр Ко́бхэма и отправил футболистов на 2/3 домой..., до завершения всех реконструкций и окончания столь затяжного припадка у Боэли.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 11:35
Абрамович все еще качает деньги из России ?
lotsman
lotsman
вчера в 10:50
Если финансы позволяют, то конечно надо. Жизнь течёт, всё должно идти к лучшему.
Elliada
Elliada
вчера в 10:49
Дешевле - реконструкция. Но главное, чтобы команда соответствовала вместимости стадиона, а то половина будет пустовать.
ОПС
ОПС
вчера в 10:47
Ну это же неплохо.Пусть строят.
Гость
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