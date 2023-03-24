Игроки Аргентины повторили неприличное празднование Мартинеса с Кубком мира

Некоторые футболисты сборной Аргентины после товарищеского матча против сборной Панамы (2:0) повторили неприличное празднование вратаря Эмилиано Мартинеса, который после получения трофея лучшему голкиперу чемпионата мира приложил приз к паху.
Вместе с Мартинесом тоже самое сделали Маркос Акунья, Гвидо Родригес, Херман Пеццелья и Херонимо Рульи, только используя реплики трофея чемпионата мира.
Часто бывало, что чемпионы мира на следующем турнире садились в лужу. Но с аргентинцами прямо хочется, чтобы они провалились по-крупному. Они судьбу искушают, глумясь над кубком мира.
Часто бывало, что чемпионы мира на следующем турнире садились в лужу. Но с аргентинцами прямо хочется, чтобы они провалились по-крупному. Они судьбу искушают, глумясь над кубком мира.