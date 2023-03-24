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Игроки Аргентины повторили неприличное празднование Мартинеса с Кубком мира

вчера, 12:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб ПанамаПанамаМатч завершен

Некоторые футболисты сборной Аргентины после товарищеского матча против сборной Панамы (2:0) повторили неприличное празднование вратаря Эмилиано Мартинеса, который после получения трофея лучшему голкиперу чемпионата мира приложил приз к паху.

Вместе с Мартинесом тоже самое сделали Маркос Акунья, Гвидо Родригес, Херман Пеццелья и Херонимо Рульи, только используя реплики трофея чемпионата мира.

Игроки Аргентины повторили неприличное празднование Мартинеса с Кубком мира

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 19:38
Мерзко это, как ни крути.
Boricku
Boricku
вчера в 18:57, ред.
А, вот надо было изначально и гнома посадить на дискву когда психа включил, тогда бы и другие сборниеи задумались.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:33
Самый плохой ЧМ на моей памяти...Все предыдущие команды вели себя достойно и были заслуженные победы, но не эта сборная Аргентины.
Мартинес же говорил что не гордится поступком, если не гордишься зачем повторять?
Одно дело на эмоциях сразу после победы от одного человека, а тут спустя 3 месяца 5 человек, а может и больше. Ну и как это можно назвать? Вместо того, чтобы осудить не красивый поступок вратаря, его поддерживают, тогда потом не нойте, что вас продают свои же клубы, боясь испортить репутацию.
Это неуважение к ЧМ, ФИФА и вообще футболу, позорище.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:53
Пускай теперь в хоспис зайдут и уши попоказывают больным онкологией
faneng
faneng ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:04
Естественно, никто не думает, что это пять штук подлинников кубка мира. И что, что это копии? Жест-то все равно непристойный и глумливый в отношении важнейшего в футболе трофея.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:53
Стадный рефлекс.....
Elliada
Elliada ответ faneng (раскрыть)
вчера в 13:42
Это копии Кубка мира
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Ребятам тоже славы захотелось .Хоть и такой, с душком..
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:37
Ну что вы хотите ?Недалеко ушли от обезьян.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Зато теперь точно знаю, что означает выражение - "Шутки ниже пояса"!
faneng
faneng
вчера в 13:15
О Боже. Почему-то ни одна команда в ранге чемпионов мира так не раздражала, как аргентинцы. Какое-то сборище ... не знаю, как их назвать, чтоб не забанили. Кубок мира - ценнейший трофей, им надо дорожить, а они его к причинному месту прикладывают.
Часто бывало, что чемпионы мира на следующем турнире садились в лужу. Но с аргентинцами прямо хочется, чтобы они провалились по-крупному. Они судьбу искушают, глумясь над кубком мира.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:15
Это мэм... А деффчонки то как радуются!... Класс!!..
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:57
12ники!Как по другому их назвать незнаю!
Гость
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