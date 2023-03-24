Игроки Аргентины повторили неприличное празднование Мартинеса с Кубком мира

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вчера, 12:50

Некоторые футболисты сборной Аргентины после товарищеского матча против сборной Панамы (2:0) повторили неприличное празднование вратаря , который после получения трофея лучшему голкиперу чемпионата мира приложил приз к паху.

Вместе с Мартинесом тоже самое сделали , , и , только используя реплики трофея чемпионата мира.