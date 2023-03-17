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Дани Алвес перестал есть в тюрьме из-за расставания с женой

вчера, 19:39

Джоана Санс, жена бывшего защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса, объявила о расставании с футболистом. Бразилец находится в тюрьме, он обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.

По данным источника, Алвес опустошен новостью о том, что Джоана бросила его. Он не ожидал, что супруга поступит таким образом. Алвес рассказывал сокамерникам, что жена поддерживает и любит его.

Отмечается, что теперь есть дни, когда Алвес полностью отказывается от питания.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:05, ред.
Вечер те в хату, браток. Забудь о бабе, грев те от братвы, несмотря на статью.
Братва обкашляет все рамсы и не попутает их.
Икарус
Икарус
вчера в 21:59
Классическая судьба футболиста. Женился в начале-развелся в конце.А тут такой предлог у жены появился, никто ее не осудит, даже если Дани будет невиновен.
Rattlehead
Rattlehead ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 20:51
А вы, похоже, не в курсе о существовании такой вещи, как презумпция невиновности. Примеры с Менди и Гринвудом в помощь.
UncleZack
UncleZack ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:47
Сударь вы похоже не в курсе что эта дама отказалась от денежной компенсаци.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:44
Собаке собачья судьба...
Футбол_пиво
Футбол_пиво
вчера в 20:35
Надеюсь,он станет самым титулованным уборщиком пар.ши ...
Elliada
Elliada
вчера в 20:18
Не ожидал, что жена бросит его? То есть он изменил жене (изнасилование или по обоюдному согласию пусть решает суд), соврал ей, опозорил её, а она должна была поддерживать его????
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:13
Как всегда правда вылазеет позже
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:05
В итоге окажется, что никого он не насиловал, а шаболда из ночного клуба тупо решила срубить бабла. Надеюсь, после этого эту тварь закроют за клевету лет на 5.
Гость
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