Джоана Санс, жена бывшего защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса, объявила о расставании с футболистом. Бразилец находится в тюрьме, он обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.
По данным источника, Алвес опустошен новостью о том, что Джоана бросила его. Он не ожидал, что супруга поступит таким образом. Алвес рассказывал сокамерникам, что жена поддерживает и любит его.
Отмечается, что теперь есть дни, когда Алвес полностью отказывается от питания.
Братва обкашляет все рамсы и не попутает их.
Братва обкашляет все рамсы и не попутает их.