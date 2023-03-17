Дани Алвес перестал есть в тюрьме из-за расставания с женой

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вчера, 19:39

Джоана Санс, жена бывшего защитника «Барселоны» , объявила о расставании с футболистом. Бразилец находится в тюрьме, он обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.

По данным источника, Алвес опустошен новостью о том, что Джоана бросила его. Он не ожидал, что супруга поступит таким образом. Алвес рассказывал сокамерникам, что жена поддерживает и любит его.

Отмечается, что теперь есть дни, когда Алвес полностью отказывается от питания.