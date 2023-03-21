Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн раздумывает над завершением карьеры в сборной Франции.
Форвард недоволен решением главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама сделать Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.
Кроме того, на настроении Гризманна негативно сказался уход из сборной Рафаэля Варана и Уго Льориса. Все эти факторы могут побудить Антуана завершить карьеру на международном уровне.
Гризманн заслуживал быть капитаном. Не всегда в центре внимания, но всегда полезный. Не только много забивает и отдает голевых передач, но и выполняет другой огромный объем работы. Сначала у Гризманна отобрали право бить пенальти и отдали Мбаппе, теперь и капитанскую повязку.
Дешам, в попытке ублажить Мбаппе, вредит сборной. Со временем результаты сборной станут хуже и Дешама первого выгонят.
Гризманн заслуживал быть капитаном. Не всегда в центре внимания, но всегда полезный. Не только много забивает и отдает голевых передач, но и выполняет другой огромный объем работы. Сначала у Гризманна отобрали право бить пенальти и отдали Мбаппе, теперь и капитанскую повязку.
Дешам, в попытке ублажить Мбаппе, вредит сборной. Со временем результаты сборной станут хуже и Дешама первого выгонят.