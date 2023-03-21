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Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

вчера, 11:53

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн раздумывает над завершением карьеры в сборной Франции.

Форвард недоволен решением главного тренера «трёхцветных» Дидье Дешама сделать Килиана Мбаппе новым капитаном национальной команды.

Кроме того, на настроении Гризманна негативно сказался уход из сборной Рафаэля Варана и Уго Льориса. Все эти факторы могут побудить Антуана завершить карьеру на международном уровне.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:14
Капитана сборной должны выбирать игроки сборной.
valt134
valt134
вчера в 16:41
Мбапе-сильный футболист. Но как человек .ОВНО!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:38
Гризманн вообще не играет, но любит привлекать к себе внимание.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:15
Скоро останутся в ПСЖ ,Мбаппе и хозяева клуба!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:52
Мбаппе выпихнет неугодных пенсионеров.
311
311 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 15:51
Ну да, выйти в финал чемпионата мира и проиграть в нем по пенальти такое себе достижение.
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:51
В Сборной Франции должен быть капитаном Африканец ,так решил Камерунский Эму!
shur
shur
вчера в 14:39, ред.
...в 32 надо уже с мудростью подходить к отношениям с другими
игроками , а главное , что сам зависим от настроя, то лидер, то вообще
серая мышка!!!
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:44
Нужно выгнать Мбапушку и микроклимат и боевой дух восстановится, что толку от него в ПСЖ, только склоки, а результата нет и уже не один год
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 13:26
Гризману 32 года и он скоро не будет играть в сборной. Не думаю что это правда но уверен что глупо завершать карьеру из за капитанской повязки. Мбаппе 24 года и главная звезда команды. Умеет за собой ташить сборную. Финал чемпионата это показал
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 13:09, ред.
Задолбал уже Дешам. Хорошая атмосфера в раздевалке - то что ему приписывали в первую очередь в заслугу - это мем саркастический.
Как он вообще был капитаном той сборной Франции, с Зиданом, Вийера, Бланом, Дезайи, Джоркаеффом? не понимаю уже.
112910415
112910415
вчера в 13:08
всё смешалось в доме Облонских ...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:58
Дешам не управляет сборной... Финал ЧМ это показал..
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:46
Мбаппе разваливает не только ПСЖ, сборная тоже рассыпается его стараниями. Хороший игрок не часто бывает лидером. Здесь важно не только умение играть, но и важен опыт, авторитет среди одноклубников, возраст, человеческие качества, уважение. У Мбаппе мало что имеется. Гризманна можно понять, он один из ветеранов сб. Франции, обидно стало наверняка. Не успел стать капитаном, а уже развалил команду.
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
Ну это уже непонятно. Надувать губки от обиды, как ребёнок.
Elliada
Elliada
вчера в 12:27, ред.
Ну вот сборная уже разваливается. Не все довольны назначением Мбаппе капитаном. Дешам видимо не советовался с игроками. Внутренние конфликты хуже соперников. Что было с Бельгией на ЧМ все знают.

Гризманн заслуживал быть капитаном. Не всегда в центре внимания, но всегда полезный. Не только много забивает и отдает голевых передач, но и выполняет другой огромный объем работы. Сначала у Гризманна отобрали право бить пенальти и отдали Мбаппе, теперь и капитанскую повязку.

Дешам, в попытке ублажить Мбаппе, вредит сборной. Со временем результаты сборной станут хуже и Дешама первого выгонят.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:25
Кто делает молодого игрока капитаном команды?
Дешам после ЧМ вообще поплыл.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:23
Скоро сама многоцветная сборная Франции прекратит своё существование.Будет Сборная Колониальных Воспоминаний Пятой Республики.
sova147
sova147
вчера в 12:21
Вот эти личные разборки в футболе ни к чему
6gxf9zxrghk7
6gxf9zxrghk7
вчера в 12:11
Не успели назначить капризную неадеквашку, как проблемы не заставили себя долго ждать
ОПС
ОПС
вчера в 12:11
Не успели Мбаппе назначить капитаном, а терки уже начались. Может сам Гризманн рассчитывал (и небезосновательно) на капитанство. Время есть, разберутся, (может быть).
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:06
Как по мне, так расписывается в своей непригодности. Уходить из за других игроков это признак слабости и немощности.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:56
Разлад в сборной ничего хорошего не приведёт
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