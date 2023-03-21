Гризманн может закончить карьеру в сборной Франции из-за Мбаппе

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вчера, 11:53

Нападающий «Атлетико» раздумывает над завершением карьеры в сборной Франции.

Форвард недоволен решением главного тренера «трёхцветных» сделать новым капитаном национальной команды.

Кроме того, на настроении Гризманна негативно сказался уход из сборной и . Все эти факторы могут побудить Антуана завершить карьеру на международном уровне.