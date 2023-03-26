Тухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси»

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вчера, 11:45

Вчера был официально представлен в качестве главного тренера «Баварии».

По данным источника, заработная плата 49-летнего специалиста в мюнхенском клубе составит от 10 до 12 млн евро в год.

В «Челси» Тухель получал 15 млн евро за сезон.