Тухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси»

Вчера Томас Тухель был официально представлен в качестве главного тренера «Баварии».
По данным источника, заработная плата 49-летнего специалиста в мюнхенском клубе составит от 10 до 12 млн евро в год.
В «Челси» Тухель получал 15 млн евро за сезон.
Все зарплаты идут от доходов клуба.
Вы сами им платите такую зарплату, покупая дорогие трансляции.
Упадут доходы клуба, упадут и зарплаты. Современный бизнес.
Вы же не получаете высокую зарплату на предприятие банкрот.
Все зарплаты идут от доходов клуба.
Вы сами им платите такую зарплату, покупая дорогие трансляции.
Упадут доходы клуба, упадут и зарплаты. Современный бизнес.
Вы же не получаете высокую зарплату на предприятие банкрот.
Весь вопрос в окупаемости вложенных средств в игрока, их сроках, и ликвидности футболиста за год до окончания его контракта.
Да и по тренеру вы в корне не правы. Практика показывает, что любой коуч влияет на результат команды в разы больше, нежели любой её топ игрок (игроки). Поэтому за таких как ТТ команде (если она конечно ставит перед собой большие цели) надо вкладывать достаточно бабла - без скупердяйства.
Весь вопрос в окупаемости вложенных средств в игрока, их сроках, и ликвидности футболиста за год до окончания его контракта.
Да и по тренеру вы в корне не правы. Практика показывает, что любой коуч влияет на результат команды в разы больше, нежели любой её топ игрок (игроки). Поэтому за таких как ТТ команде (если она конечно ставит перед собой большие цели) надо вкладывать достаточно бабла - без скупердяйства.
Я не претендую на лучшую осведомлённость в этом вопросе, наверняка, ты, лучше меня знаешь, поэтому, буду тебе крайне признателен, если ты, просветишь меня. Я могу ошибиться, поэтому, заранее приношу свои извинения.
Я не претендую на лучшую осведомлённость в этом вопросе, наверняка, ты, лучше меня знаешь, поэтому, буду тебе крайне признателен, если ты, просветишь меня. Я могу ошибиться, поэтому, заранее приношу свои извинения.