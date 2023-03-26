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Тухель будет получать в «Баварии» меньше, чем в «Челси»

вчера, 11:45

Вчера Томас Тухель был официально представлен в качестве главного тренера «Баварии».

По данным источника, заработная плата 49-летнего специалиста в мюнхенском клубе составит от 10 до 12 млн евро в год.

В «Челси» Тухель получал 15 млн евро за сезон.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:36
Зато дома. А дома и стены помогают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Первое. Бабки из ниоткуда не берутся ... и в никуда не деваются. Бабки - лишь инструмент продвижения товара..., ТОВАРА (!), а не го*на..., ибо последнее ИМИ, как правило (хотя и не всегда) отметается.
Второе. Чтобы исключить путаницу по типу "развод/отмыв", следует разделять функцию бабок в сфере материального производства и в сфере потребления.
Ведь 90 % из всего того, что создаётся в сфере потребления, с точки зрения классической марксовской экономики действительно есть не что иное, как развод ... и футбол, как таковой, - не исключение. Развод - всё то, что выходит за рамки необходимого, и всё то, что преподносится в угоду некоторых как первичная потребность. В этой связи, все количественные измышления по части "игрок стоит больше ляма, либо меньше ляма" - не концептуальны. Они вообще нихрена не стоят. Вырубят у тебя/меня завтра инет+ТВ (на месяц), помучаемся пару дней без футбола, край неделю..., потом свыкнемся... А вот без мяса и курицы в холодильнике, да, можно и сдохнуть.
salleeh
salleeh ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 16:31
Вы это знаете по Барселоне, которая ведёт себя как на базаре. Лапорта самый настоящий проходимец, которому на футбол наплевать, дай только намутить с трансферами.
Подкупы судей, переманивание футболистов из других клубов, шантаж своих футболистов, всё это вы называете конкуренцией?
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:21
Без скупердяйства пожалуйста объясни происхождение бабок, откуда берутся и куда деваются. Это целая индустрия по отмыванию денег, почти такая же как NASA…
Нету такого футболиста, чтобы его игра стоила хотя бы миллион долларов, весь этот цирк для управления массами, толпой, как хотите, но это развод…
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:59
Пусть так.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:58
Ладно, от этого, моя симпатия к тебе меньше станет. Хочу только одно тебе сказать, по поводу немецкого футбола и по поводу гектаров. В данном случае, не в карпинском футболе дело. Если завтра, Бундестаг решит играть с Россией- тут же, сядут на одном гектаре, можешь мне поверить. Пока, у немцев будут пиво с сосисками- они будут молчать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Я имел ввиду чисто по результату. По результату он и стоит в разы больше. Но не по стоимости.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
Сначала, ты написал, что любой топ тренер в разы стоит больше, чем топ игрок, поэтому ,я и задал тебе этот вопрос -чисто статистически. Потом, ты подправил свой пост, убрав некоторые слова, но, это уже другое. В остальном- я полностью с тобой согласен. Хотя, если взять твоего любимца Клоппа, то его, руководство готово терпеть вечно, и ради этого, даже согласно расстаться с Салахом... Или, я не прав?
Это по поводу временщиков- с семи пядей во лбу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:43, ред.
Погоди, погоди...
Я написал что любой тренер больше ВЛИЯЕТ на результат, чем топ-игрок.
Но нельзя коррелировать эту данность на размер их стоимости для клуба. Нельзя, потому как сроки пребывания на своих местах внутри клуба у представителей этих профессий разные. Роналду в 2013-м, как и любой топ игрок в расцвете сил - это долгосрочное вложение клуба (долгосрочный контракт); тренер же (пусть он даже будет семь пядей во лбу) по меркам топ-клуба - временщик, поскольку при первых же неудачах его (за соответствующую компенсацию) вышвыривают за борт. Поэтому..., как видишь даже с этой колокольни стоимости Роналду и Зидана по своей сути несопоставимы.
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:28
Он будет тренировать организованную команду, где все начиная от начальства кончая поварами знают толк в футболе. Поэтому лишнего они ни кому платить не будут, и скупать, продавать игроков пачками тоже не будут.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:11
Ну ты же написал, что любой топ тренер стоит в разы больше, чем любой топ игрок. Ну вот, я тебе привел статистику зарплат, не поленился, нашел и задал вопрос. Если интересуют источники- предоставлю, с удовольствием.
Еще раз говорю- могу и ошибиться, поэтому, надеюсь на понимание...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
А ..., собственно, в чём сам вопрос ? В сравнении з/п Роналду в 2013 -м с з/п Зидана в 2019-м ?
Сформулируй конкретней.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:40
Объясни мне такую вещь, поскольку, ты в бухгалтерии больше понимаешь, чем я. Так вот, зарплата Роналду в 2013 составляла 21млн евро в год, зарплата Зидана, как тренера, в 2019 составляла 16млн.
Я не претендую на лучшую осведомлённость в этом вопросе, наверняка, ты, лучше меня знаешь, поэтому, буду тебе крайне признателен, если ты, просветишь меня. Я могу ошибиться, поэтому, заранее приношу свои извинения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Большая/маленькая сумма за футболиста ... Ну и где эта грань ? Нет её. В принципе нет.
Весь вопрос в окупаемости вложенных средств в игрока, их сроках, и ликвидности футболиста за год до окончания его контракта.

Да и по тренеру вы в корне не правы. Практика показывает, что любой коуч влияет на результат команды в разы больше, нежели любой её топ игрок (игроки). Поэтому за таких как ТТ команде (если она конечно ставит перед собой большие цели) надо вкладывать достаточно бабла - без скупердяйства.
drug01
drug01
вчера в 13:28
Его это устраивает за деньгами не гонится
112910415
112910415
вчера в 13:07
готов жевать черствую корку ради работы в любимом клубе ! )
3ton
3ton ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
Это конкуренция. Не заплатишь ты, заплатят другие. Не заплатишь, не заработаешь.

Все зарплаты идут от доходов клуба.

Вы сами им платите такую зарплату, покупая дорогие трансляции.
Упадут доходы клуба, упадут и зарплаты. Современный бизнес.

Вы же не получаете высокую зарплату на предприятие банкрот.
Брулин
Брулин
вчера в 12:41
Какие-то астрономические суммы даже для тренера Баварии
ОПС
ОПС
вчера в 12:20
Ничего он сильно не потерял. Наверное хорошо подумал, что согласился. Если Бавария будет играть классно , то и деньги будут больше и в дальнейшем контракты будут побольше.
p34z7gsk386n
p34z7gsk386n
вчера в 12:17
Тухлятина и на половину этой суммы не тянет
salleeh
salleeh
вчера в 12:13
Всё равно это большая сумма, что-то в современном футболе творится не ладное. Кажется тут мошенническая схема мирового масштаба. Ну не стоит работа тренера таких денег, как не стоят десятки миллионов футболисты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08
Переход на другое место работы предполагает и изменение заработка, и это не только в футболе.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:06
Деньги деньгами, зато возможность взять титулы
shlomo
shlomo
вчера в 12:04
Ну тут еще и о премиальных не нужно забывать...:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:57
По-моему Тухель ещё в плюсе остался...

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 19 миллионов фунтов стерлингов.
2. Юрген Клопп («Ливерпуль») - 16 миллионов фунтов стерлингов.
3. Антонио Конте («Тоттенхэм») - 15 миллионов фунтов стерлингов.

А бедный Тухель в АПЛ получал "жалкие" 7 миллионов фунтов стерлингов.
А нынешние баварские 10 млн евро - это 8,8 миллионов фунтов стерлингов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:56
Раз из Челси всё равно собирался уходить, то все равно неплохо устроился.
bv3n3veukxs9
bv3n3veukxs9
вчера в 11:50
Синие платили шальные деньги,да похоже и не в деньгах дело
Гость
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