Роналду отметил гол Люксембургу комбинацией своих легендарных празднований

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сегодня, 00:27

Форвард сборной Португалии , отмечая гол в ворота Люксембурга, порадовал своих поклонников новым празднованием забитого мяча. В нем КриРо объединил два своих самых знаменитых действия: прыжок с криком Siuuu, а также позу спящего человека.