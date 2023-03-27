Роналду отметил гол Люксембургу комбинацией своих легендарных празднований

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, отмечая гол в ворота Люксембурга, порадовал своих поклонников новым празднованием забитого мяча. В нем КриРо объединил два своих самых знаменитых действия: прыжок с криком Siuuu, а также позу спящего человека.
самолюбование - смысл жизни !
самолюбование - смысл жизни !
Что не меняется это то что хейтеры всегда с двойными стандартами))
Что не меняется это то что хейтеры всегда с двойными стандартами))
Вторая поза вообще пропаганда ЛГБТ сообщества, мерзкое зрелище.
Вторая поза вообще пропаганда ЛГБТ сообщества, мерзкое зрелище.
Да у него их попросту нет, от слова совсем.
Да у него их попросту нет, от слова совсем.