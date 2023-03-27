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Роналду отметил гол Люксембургу комбинацией своих легендарных празднований

сегодня, 00:27
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург0 : 6Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, отмечая гол в ворота Люксембурга, порадовал своих поклонников новым празднованием забитого мяча. В нем КриРо объединил два своих самых знаменитых действия: прыжок с криком Siuuu, а также позу спящего человека.

Роналду отметил гол Люксембургу комбинацией своих легендарных празднований

Роналду отметил гол Люксембургу комбинацией своих легендарных празднований

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:35
тормозит развитие сборной ...
самолюбование - смысл жизни !
Бубнин
Бубнин ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:28
Уснет так, что и не разбудишь..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:17
Неплохо было бы в момент приземления у него сзади раскрывался хвост павлина.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:26
Главное играет пока неплохо и это хорошо.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:52
Уже не знает. как привлечь к себе внимание. То празднование новое ридумывает, то бутылки пинает.
de59a2ynea7u
de59a2ynea7u
сегодня в 07:38
У Рона хорошая возможность поправить свою статистику
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:27
Когда есть такие команды в группе, то Рон без отмечаний не останется...:))))))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:12
Морган, твой выход.)) Напиши , как мЮ кусает локти, от того что Роналду громит Лихтенштейны и Люксембурги.))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:11
Гроза Лихтенштейнов и Люксембургов!!!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:31
Данунах его вместе с его комбинациями празднований...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 06:31
Тут Рона можно хвалить что до последнего укрепляет свои рекордные показатели. А критика тоже уместна исходя из того, что ради чего он занимает место в основе? Чтобы сыграться с командой и выиграть Евро?? Из этой Португалии можно слепить топовый состав как у Франции, Испании, Германии, Англии. Фелиш, Леау, Бруно и остальные молодые спокойно затащат атаку, им всем нужно сыграться вместе. А также, им тоже хочется набить стату для уверенности. Роналду могбы бы забить по дублю этим карликам даже выйдя на замену
Imrebellion
Imrebellion ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 06:25
    2mg7bvffvjdu
    2mg7bvffvjdu
    сегодня в 06:22
    Исполнил Рон люксембургским колхозникам маленькое попурри из своей коллекции
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 06:14
    Что у него действительно не отнимешь, что в свои 38 он продолжает получать удовольствие от футбола и радуется забитым голам как ребёнок.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 06:09
    Дырявый победитель карликов.
    Вторая поза вообще пропаганда ЛГБТ сообщества, мерзкое зрелище.
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 04:51
    Лишь бы ни кто ни попытался повторить, а то ещё что нибудь повредит себе.
    pm6st8rakgn3
    pm6st8rakgn3
    сегодня в 03:45
    Молодец португалец - от конкурентов все дальше.
    Да у него их попросту нет, от слова совсем.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:42
    А статистика у него все лучше и лучше.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 03:31
    Забил карликовой сборной, а радуется так будто Чемпионат мира выиграл. В этом весь Роналду! Люксембургу с метра в пустые коронный, Лихтенштейну с пенальти похоронный.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 02:43
    Надо аккуратнее всё -таки... Так и травму можно получить... Ему бы перенять празднование у Мартинеса... Там и прыжков нет... А здесь возраст всё-таки... Хе...
    Gelious
    Gelious ответ Rupertt (раскрыть)
    сегодня в 02:02
    Аргентина с Португалией в принципе традиционно не вот аж какой центр и атаку имеют. Разве что в 2014м набралася просто дримтим у Аргентины. До сих пор офигеваю, как они умудрились не выиграть ЧМ. В итоге Роналду с Месси в молодости крыло всегда полкоманды. Так что да, мне правда не понять тех, кто еще как-то критикует Роналду. После отборочных к ЧЕ 2016, групповым этапом, полуфинала он вообще мог бы завершить карьеру в сборной с чистой совестью и с чувством выполненного долга.
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 01:45
    Красавчик, ещё лучший в таком возрасте. Не могу понять тех, кто критикует Роналду за голы Люксембургу и остальное. Для начала их ещё забить надо, почему-то остальным это сделать трудно в таком количестве. В Европе 50 сборных, из которых топовых 10%, с ними тяжело встретиться - ведь при отборе на евро и ЧМ Португалия зачастую в 1 корзине, поэтому и встречается она чаще с Люксембургом, чем с Францией. Вот вам и вся закономерность.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:56
    Свои два дежурных мяча всё-же забил . Молодец Рон , так держать !
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:35
    Он способен ещё много сделать картинок
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