Плагиат Рэшфорда и сны Роналду. Модные празднования голов в футболе

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сегодня, 16:11

Появляются новые и вспоминаются старые жесты.

Рэшфорда обвинили в «воровстве»

К Маркусу любят цепляться в Англии. То купил слишком дорогой дом маме. То фанаты отдельных политиков набросились на игрока после атаки самого Рэшфорда на парламентариев, которые забыли о помощи самым незащищенным во время пандемии. Игру надежды МЮ тоже активно критиковали. Теперь форвард коллекционирует голы, придраться к нему из-за футбола стало сложнее. Так что недруги называют Рэшфорда «вором» из-за празднования голов. Тен Хаг объяснял, что жест с пальцем у виска о концентрации. «Я контролирую, что делаю». Невеш из «Вулверхэмптона» заявил о «правах» на празднование. Киммих давно так отмечал голы. А народ подумал, что это немец у Маркуса подсмотрел. Сам Рэшфорд мог увидеть жест у Тчуамени. Хавбек так отпраздновал гол в ворота Англии на ЧМ . Орельен, в свою очередь, вспомнил Лисандро Лопеса, бывшего форварда «Лиона», кумира детства. А фанаты «Арсенала» напомнили, что так праздновал голы великий Лорд Бендтнер. Разумеется, Рэшфорд не мог придумать простой жест. Есть ведь известный мем с британским актером, который приставил палец к виску. Но именно Маркус дал такому празднованию новую жизнь.

Роналду ответил на насмешки

В Саудовской Аравии Криштиану вечно троллят отсылками к Месси. Но многие дети празднуют голы прыжками, как Роналду, протяжно выкрикивая: «Си-и-и-и-у». Звук «у» появился из-за португальского акцента Криштиану? Изначально игрок кричал слово «да» на испанском языке. А теперь есть новый жест для голов. Криштиану начал складывать руки на груди. На идею натолкнули напарники по МЮ . Ученые помогают Роналду восстанавливаться. С ним работает специалист по сну, который рекомендовал отдыхать дважды в сутки. Полтора часа днем, шесть часов ночью. Или больше, но кратно длительности фазы сна Роналду – полтора часа. Криштиану вечно рассказывал напарникам по МЮ о том, как правильно спать. Также показывал, что часто засыпает на спине со скрещенными руками. В МЮ пошли черные шутки о «покойнике», так появилось еще одно культовое празднование.

Педри смотрит в светлое будущее

Многие футболисты живут у приставок. Видели, как Гризманн праздновал голы в стиле одной из любимых игр. Но среди детей поколения «Тик-Ток» есть приземленные ребята. Педри один из своих голов отпраздновал, показывая бритье головы. Отметил двоюродного брата Абрахама, который рано начал лысеть. Также у Педри есть знаменитое теперь празднование – «бинокль». Фанаты «Реала» трактовали этот жест как троллинг со стороны игрока «Барселоны». Мог, нужен бинокль, чтобы увидеть «сливочных», настолько те далеко в таблице. На самом деле смысл банальнее. Педри посвящает голы папе Фернандо. Сеньор Гонсалес – седовласый крупный мужчина в очках. Именно его линзам посвящено празднование, ничего невероятного и глубокого, но другие футболисты этот жест подхватили.

Холанд вдохновил «медитацией»

Эрлинг уже популярен в мире, ведь он колоритная шпала с чувством юмора, а будет еще знаменитее. Особенно если выиграет ЛЧ с «Манчестер Сити». Гвардиола круто пошутил, что заменил норвежца после хет-трика, чтобы тот не «побил рекорд Месси в Кубке Англии». С такими данными, как у Эрлинга, форвард покорит парочку вершин, где не ступала нога Лионеля. А вот собственные ноги после голов любил перекрещивать. Холанд ненавидит стрессовые ситуации, старается не нервничать. В этом ему помогает медитация. Помним, как футболисты ПСЖ некрасиво издевались над юным норвежцем, когда выбили «Боруссию» Д из Лиги чемпионов. Многие уселись в позу «лотоса» на командном фото. Но еще посмотрим, кто быстрее выиграет ЛЧ , парижане или Холанд. Эрлинг вдохновил на такое празднование других атлетов, вроде Лазарда, игрока в американский футбол.

Мбаппе и Сака почтили легенду

Килиан встречал голы в стиле Анри. Сака тоже почтил легенду. Бегали к угловому флажку, хотя у Тьерри были и другие интересные празднования. А вот знаменитую манеру скрещивать руки Мбаппе взял взаймы у младшего брата Этана. Он тоже футболист ПСЖ , а в детстве праздновал победы в футбольном симуляторе над Килианом с пафосно скрещенными руками. Реакции на голы в футболе часто имеют личные корни. Например, когда Ван Гал натравил своего Дзюбу – Вегхорста, на мелких аргентинцев на ЧМ . В ответ Месси после гола в ворота Нидерландов вспомнил, как Рикельме конфликтовал когда-то с Луи. Лионель выбрал знаменитое празднование Хуана Романа, зацепив уши ладонями. А после матча весь мир услышал злость Месси. Напарники по сборной Аргентины признаются, что поверили в победу на ЧМ именно когда увидели, как сильно завелся капитан.