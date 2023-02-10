Мартинес о жесте с перчаткой: «Даже Лео Месси попросил так не праздновать»

Голкипер сборной Аргентины поделился подробностями касательно своего неоднозначного празднования на вручении наград по итогам чемпионата мира 2022.

Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не хотел никого обидеть. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем... Вы можете спросить Жиру, что я за человек. Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал, получая приз лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде. Я уже делал так на Кубке Америки, и все они попросили меня «ни в коем случае» этого не повторять. Даже Лео Месси попросил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все.