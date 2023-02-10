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Мартинес о жесте с перчаткой: «Даже Лео Месси попросил так не праздновать»

вчера, 23:43

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился подробностями касательно своего неоднозначного празднования на вручении наград по итогам чемпионата мира 2022.

Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не хотел никого обидеть. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем... Вы можете спросить Жиру, что я за человек. Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал, получая приз лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде. Я уже делал так на Кубке Америки, и все они попросили меня «ни в коем случае» этого не повторять. Даже Лео Месси попросил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:45
Все понимали, что приз лучшему вратарю должен был получить выигравший чемпионат Месси, поэтому Лионель совершенно правильно объяснил Мартинесу, что никакие его празднования неуместны.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 07:31
Врёт и не краснеет. Он сам и его защитники тут на сокере говорили мол он мстил французам и мбаппе за какие то высказывания а теперь это просто шутка. Вратарь одного турнираи чтобы о нем не забыли он тупил и позорил себя и сборную Аргентины
112910415
112910415
сегодня в 06:48
есть люди,которых не исправить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:10
Шутить тоже надо в меру!
протон
протон
сегодня в 00:22, ред.
Думаю лукавит.
«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует», — сказал Мартинес в интервью аргентинскому радио..
19 декабря 2022
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:18
Повеселился парень.. Хе..
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