Джорджина подарила Роналду запоминающийся подарок на Рождество

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вчера, 14:29

Джорджина Родригес, девушка экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» , подарила ему на Рождество автомобиль Rolls-Royce Dawn. При пересчете на рубли его стоимость составляет от 25 миллионов.

На своей странице в одной из социальных сетей женщина опубликовала видео, на котором видна реакция нападающего на этот поступок. Роналду в своих социальных сетях поблагодарил ее.

Игрок на данный момент находится без клуба, им активно интересуется команда из Саудовской Аравии.