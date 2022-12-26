Джорджина подарила Роналду запоминающийся подарок на Рождество

Джорджина Родригес, девушка экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подарила ему на Рождество автомобиль Rolls-Royce Dawn. При пересчете на рубли его стоимость составляет от 25 миллионов.
На своей странице в одной из социальных сетей женщина опубликовала видео, на котором видна реакция нападающего на этот поступок. Роналду в своих социальных сетях поблагодарил ее.
Игрок на данный момент находится без клуба, им активно интересуется команда из Саудовской Аравии.
Похоже в этом году у неё взяли чуть больше интервью.
Похоже в этом году у неё взяли чуть больше интервью.