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Джорджина подарила Роналду запоминающийся подарок на Рождество

вчера, 14:29

Джорджина Родригес, девушка экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, подарила ему на Рождество автомобиль Rolls-Royce Dawn. При пересчете на рубли его стоимость составляет от 25 миллионов.

На своей странице в одной из социальных сетей женщина опубликовала видео, на котором видна реакция нападающего на этот поступок. Роналду в своих социальных сетях поблагодарил ее.

Игрок на данный момент находится без клуба, им активно интересуется команда из Саудовской Аравии.

Джорджина подарила Роналду запоминающийся подарок на Рождество

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 20:15
Вот это я понимаю равноправные отношения!)
протон
протон
вчера в 18:42, ред.
Все говорят будто она сидит на шее у Роналдо. Она сейчас неплохо и сама зарабатывает. Она лицо итальянского бренда нижнего белья. У неё подписчиков в соц сетях, больше в два раза, чем у Бузовой. Вы думаете она не может себе позволить машину за пол миллиона баксов и ей для этого надо бабки мужа??? Одно её интервью стоит 100 тысяч (проходила инфа как-то). Она постоянно появляется на обложках сяких журналов. И это не первая машина которую она подарила Роналдо. До этого уже была, правда стоила гораздо дешевле, около 200 тысяч.
Похоже в этом году у неё взяли чуть больше интервью.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:14
Он за неделю больше зарабатывает.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:49
Кому-то пенальти дарят кому-то кабриолеты, и то и другое ради лайков.
memphis
memphis
вчера в 16:29
У кого-то будет чпокинг
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:11, ред.
Утешительный приз... Но он то мечтал о другом... О том, что из золота целиком... А-ха-ха-ха.. P.S. Как кто-то заметил - санта-клаус то в одноразовых перчатках... А-ха-ха-ха...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
В переводе на русский язык это похоже на не большой " откат".🙃
Elliada
Elliada
вчера в 15:03
За его деньги можно и самолёт купить и подарить, но подарком это не считается
Futurista
Futurista ответ pq462twwbpr2 (раскрыть)
вчера в 14:58
Да хоть в монгольских тугриках...

pq462twwbpr2
pq462twwbpr2
вчера в 14:53
Самое смешное в новости это цена на Rolls-Royce Dawn в рублях
Гость
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