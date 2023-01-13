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Путин поручил в 2023 году отпраздновать 100-летие ЦСКА

вчера, 22:16

Президент России Владимир Путин издал указ о праздновании 100-летия Центрального спортивного клуба Армии.

В тексте указа говорится:

В связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием Центрального спортивного клуба Армии постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия Центрального спортивного клуба Армии.

Министерству обороны РФ поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Различным федеральным органам государственной власти также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

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