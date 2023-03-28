Экс-игроку «Аякса», который пробыл в коме более 2 лет, становится лучше

Экс-игроку «Аякса» Абдельхаку Нури, который более двух лет был в коме, становится лучше.
Это отметил брат игрока, он сообщил, что бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении своей семьи.
Напомним, Нури в 2017 году потерял сознание во время контрольного поединка с «Вердером». С помощью вертолета футболиста доставили в госпиталь, где диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. В марте 2020-го Нури вышел из комы спустя 2 года и 9 месяцев.
Пока есть Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь.
Помню тот момент!
Было страшно за парня.
Всего самого наилучшего и здоровья.
Еще хотел бы пожелать здоровья Костомарову
Пока есть Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь.
Помню тот момент!
Было страшно за парня.
Всего самого наилучшего и здоровья.
Еще хотел бы пожелать здоровья Костомарову
А вот надежды на выход из комы нашего футбола совсем нет.
А вот надежды на выход из комы нашего футбола совсем нет.