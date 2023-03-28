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Экс-игроку «Аякса», который пробыл в коме более 2 лет, становится лучше

вчера, 21:53

Экс-игроку «Аякса» Абдельхаку Нури, который более двух лет был в коме, становится лучше.

Это отметил брат игрока, он сообщил, что бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении своей семьи.

Напомним, Нури в 2017 году потерял сознание во время контрольного поединка с «Вердером». С помощью вертолета футболиста доставили в госпиталь, где диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. В марте 2020-го Нури вышел из комы спустя 2 года и 9 месяцев.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:07
Здоровья!
протон
протон
сегодня в 04:55
Вот поэтому не понимаю когда родные отключают от аппаратов тех кто в коме
Пока есть Надежда минимальная нужно поддерживать жизнь.
Помню тот момент!
Было страшно за парня.
Всего самого наилучшего и здоровья.
Еще хотел бы пожелать здоровья Костомарову
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:13
Ну пусть хоть тут случится чудо! Здоровья ему,как бы это не звучало двусмысленно.
А вот надежды на выход из комы нашего футбола совсем нет.
Гость
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