Экс-игроку «Аякса», который пробыл в коме более 2 лет, становится лучше

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вчера, 21:53

Экс-игроку «Аякса» , который более двух лет был в коме, становится лучше.

Это отметил брат игрока, он сообщил, что бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении своей семьи.

Напомним, Нури в 2017 году потерял сознание во время контрольного поединка с «Вердером». С помощью вертолета футболиста доставили в госпиталь, где диагностировали сердечную аритмию с необратимыми последствиями для головного мозга. В марте 2020-го Нури вышел из комы спустя 2 года и 9 месяцев.