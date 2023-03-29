В сборной Ирака опровергли слухи о том, что матч с Россией мог не пройти

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад отреагировал на слухи о том, что товарищеский матч против сборной России мог не состояться.

Все новости и слухи о том, что матч между сборными Ирака и России мог не состояться, а также факт того, что наша Федерация футбола медлила с решением, играть товарищескую встречу в России или нет, — неправда. Всё было спланировано заранее и согласовано с РФС .

Что касается будущего сотрудничества, то повторю ещё раз: мы хотели бы сыграть ещё один матч со сборной России.