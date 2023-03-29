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В сборной Ирака опровергли слухи о том, что матч с Россией мог не пройти

вчера, 10:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракМатч завершен

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад отреагировал на слухи о том, что товарищеский матч против сборной России мог не состояться.

Все новости и слухи о том, что матч между сборными Ирака и России мог не состояться, а также факт того, что наша Федерация футбола медлила с решением, играть товарищескую встречу в России или нет, — неправда. Всё было спланировано заранее и согласовано с РФС.

Что касается будущего сотрудничества, то повторю ещё раз: мы хотели бы сыграть ещё один матч со сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:15
все мечтают с нами играть ... слухи нелепы !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:15
Так матч уже состоялся, чего ж "шашками" махать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:14
Да мы знаем,и уже к подобному привыкли.Пусть "хайли лайклиют",ироды.
Гость
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