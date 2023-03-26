Карпин: «Следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года»

Наставник сборной России после игры с Ираком рассказал о дальнейших планах команды.

Насколько я знаю, следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года. Есть разговоры про Кубок футбольной ассоциации центральной Азии – это возможно. Что будет – не знаю.