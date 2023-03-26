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Карпин: «Следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года»

вчера, 21:58

Наставник сборной России Валерий Карпин после игры с Ираком рассказал о дальнейших планах команды.

Насколько я знаю, следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года. Есть разговоры про Кубок футбольной ассоциации центральной Азии – это возможно. Что будет – не знаю.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:00, ред.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 09:34
      112910415
      112910415
      сегодня в 08:43
      деградировать надо медленно, тогда не так заметно
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 04:40
      Тут Валера ничего не решает, с кем договорятся, с теми и будем играть.
      drug01
      drug01
      вчера в 22:32
      Надо терпеть и ждать сильный состав нашей сборной
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 22:30
      Так не умею.)
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 22:21, ред.
      Чего на Валеру гнать - лучше тренера у нас все равно нет...Разве что Сережа Питерский, но он ближе к сборной Бразилии...Я как болела Ростова был бы рад чтобы Карпина освободили от сборной , но это навряд ли...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 22:18
      Ты задаешь вопросы, в которых присутствуют совершенно незнакомые ему термины. Попроще можно. Типа " Валера, в натуре вату катать будете или шары в карманах крутить?" Ему будет проще понять смысл твоего вопроса.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 22:11, ред.
      Ну ... сборы сборами..., а между сборами то чё, Валера ? Какие концепции по части строительства команды ? Что вообще видится в перспективе взаимопонимания, физических кондиций, технического арсенала игроков ? Какие расставлены директивы и акценты в плане наработки тактики ? Кто реально радует и на кого делается ставка в качестве вожака стаи (капитана) ?

      P.S. Валерий Георгиевич на посту главного тренера, ну ей-Богу, как хреновый студент ВУЗа - учится начинает только в период сессии.
      Налицо галимый конформизм и безынициативность под аккомпанемент Дюковской "колыбельной"...
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 22:00
      И, возможно, с другим ГТ.
      Гость
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