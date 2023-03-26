Карпин: «Следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года»

Наставник сборной России Валерий Карпин после игры с Ираком рассказал о дальнейших планах команды.
Насколько я знаю, следующие сборы, возможно, будут в июне 2023 года. Есть разговоры про Кубок футбольной ассоциации центральной Азии – это возможно. Что будет – не знаю.
P.S. Валерий Георгиевич на посту главного тренера, ну ей-Богу, как хреновый студент ВУЗа - учится начинает только в период сессии.
Налицо галимый конформизм и безынициативность под аккомпанемент Дюковской "колыбельной"...
P.S. Валерий Георгиевич на посту главного тренера, ну ей-Богу, как хреновый студент ВУЗа - учится начинает только в период сессии.
Налицо галимый конформизм и безынициативность под аккомпанемент Дюковской "колыбельной"...