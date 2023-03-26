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Президент РФС назвал одного из следующих соперников сборной России

вчера, 22:17

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в будущем команда России сыграет против Китая.

Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения товарищеских матчей. Как вы знаете, Китай пока не проводит матчи, поэтому мы такую возможность имеем. И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:55, ред.
ежели в следующем году ... не все доживут
ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
Похоже надо переходить в Азию. В Европе всё равно играть не дадут.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:02
Такое ощущение что товарищ Дюков находиться далеко от реальной жизни и того что происходит в футболе частности, если он утверждает что - "Китай пока не проводит матчи, а мы имеем такую возможность". Так вот пусть Дюков посмотрит ленту новости где в четверг Новая Зеландия играла с Китаем товарищеский матч. Соккер.Ру вам в помощь товарищ Дюков!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:49
А зачем вообще было эту ересь нести ???
И более того, как это было сказано главным чиновником от РФС !??(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:40
Я не в восторге от Дюкова и не скрываю это. Но истина дороже. Он же сказал, что Китай ПОКА матчи не играет. Как он может сказать в такой ситуации когда игра будет. Ты бы смог?
Boricku
Boricku
вчера в 23:14
Кто будет тренделем сборнай ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:54, ред.
Президент РФС назвал одного из следующих соперников сборной России .
Гениальность чиновников от РФС просто не знает границ мракобесия . То они заседают в каких-то непонятных комиссиях УЕФА и ФИФА и ждут каких-то решений, которые уже давным давно известны всему миру , что российские клубы и сборные отстранены от участия в каких либо футбольных форумах . И только почему-то этим чинушам ничего всё таки не ясно в позиции УЕФА и ФИФА . И даже здесь, вроде бы обычном вопросе ,- когда же всё таки может произойти этот матч между сборной Китая и России, мы просто слышим наиглупейший ответ от президента РФС Дюкова : - "И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем."
Как расшифровать слова , в ближайшее время, в этом году или в следующем ??? И самое главное что между строк ясно произносится фраза, - "не знаю " !!! Гениальность президента зашкаливает ! И вот такие люди являются руководителями , и мы ещё можем ждать от них каких-то изменений к лучшему в российском футболе ⚽️ ??? (((
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:45
"В этом году или следующим" - мог бы ещё интервал растянуть на пару лет так это на всякий случай.
txe35zgeh8f7
txe35zgeh8f7
вчера в 22:31
Сборная Китая это очень сильный соперник
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