Президент РФС назвал одного из следующих соперников сборной России .

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) заявил, что в будущем команда России сыграет против Китая.

Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения товарищеских матчей. Как вы знаете, Китай пока не проводит матчи, поэтому мы такую возможность имеем. И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем.