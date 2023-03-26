Президент РФС назвал одного из следующих соперников сборной России .

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в будущем команда России сыграет против Китая.
Мы обсуждали, в том числе и с Китаем, возможность проведения товарищеских матчей. Как вы знаете, Китай пока не проводит матчи, поэтому мы такую возможность имеем. И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем.
Гениальность чиновников от РФС просто не знает границ мракобесия . То они заседают в каких-то непонятных комиссиях УЕФА и ФИФА и ждут каких-то решений, которые уже давным давно известны всему миру , что российские клубы и сборные отстранены от участия в каких либо футбольных форумах . И только почему-то этим чинушам ничего всё таки не ясно в позиции УЕФА и ФИФА . И даже здесь, вроде бы обычном вопросе ,- когда же всё таки может произойти этот матч между сборной Китая и России, мы просто слышим наиглупейший ответ от президента РФС Дюкова : - "И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем."
Как расшифровать слова , в ближайшее время, в этом году или в следующем ??? И самое главное что между строк ясно произносится фраза, - "не знаю " !!! Гениальность президента зашкаливает ! И вот такие люди являются руководителями , и мы ещё можем ждать от них каких-то изменений к лучшему в российском футболе ⚽️ ??? (((
Гениальность чиновников от РФС просто не знает границ мракобесия . То они заседают в каких-то непонятных комиссиях УЕФА и ФИФА и ждут каких-то решений, которые уже давным давно известны всему миру , что российские клубы и сборные отстранены от участия в каких либо футбольных форумах . И только почему-то этим чинушам ничего всё таки не ясно в позиции УЕФА и ФИФА . И даже здесь, вроде бы обычном вопросе ,- когда же всё таки может произойти этот матч между сборной Китая и России, мы просто слышим наиглупейший ответ от президента РФС Дюкова : - "И в ближайшее время, не знаю, в этом году или в следующем, обязательно такой матч сыграем."
Как расшифровать слова , в ближайшее время, в этом году или в следующем ??? И самое главное что между строк ясно произносится фраза, - "не знаю " !!! Гениальность президента зашкаливает ! И вот такие люди являются руководителями , и мы ещё можем ждать от них каких-то изменений к лучшему в российском футболе ⚽️ ??? (((