Президент КОНМЕБОЛ хочет, чтобы Месси выиграл Кубок Либертадорес

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес пожелал нападающему ПСЖ вернуться в южноамериканский футбол.

С Лео у нас есть несколько исторических моментов. Он дал мне возможность дарить ему не только медали, но и кубки.

Домингес затем обратился напрямую к Месси:

В какой-то момент, вы сказали мне: «Мне не хватает одной вещи для моего музея». И мы поняли, что, возможно, вам не хватает более чем одной вещи для вашего музея. Сегодня мы хотим вернуть вас и оставить здесь, чтобы у вас был полный музей.

У вас уже есть Кубок мира. Вам не хватает Кубка Либертадорес.