Президент КОНМЕБОЛ хочет, чтобы Месси выиграл Кубок Либертадорес

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес пожелал нападающему ПСЖ Лионелю Месси вернуться в южноамериканский футбол.
С Лео у нас есть несколько исторических моментов. Он дал мне возможность дарить ему не только медали, но и кубки.
Домингес затем обратился напрямую к Месси:
В какой-то момент, вы сказали мне: «Мне не хватает одной вещи для моего музея». И мы поняли, что, возможно, вам не хватает более чем одной вещи для вашего музея. Сегодня мы хотим вернуть вас и оставить здесь, чтобы у вас был полный музей.
У вас уже есть Кубок мира. Вам не хватает Кубка Либертадорес.
Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
К тому же и с молодёжной сборной он ЧМ выиграл!
К тому же и с молодёжной сборной он ЧМ выиграл!
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Да того, как я это прочитал всегда думал, что кубки и медали ВЫИГРЫВАЮТ. А оказывается их просто ДАРЯТ симпатичным ребятам.
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Да того, как я это прочитал всегда думал, что кубки и медали ВЫИГРЫВАЮТ. А оказывается их просто ДАРЯТ симпатичным ребятам.