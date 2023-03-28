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Президент КОНМЕБОЛ хочет, чтобы Месси выиграл Кубок Либертадорес

вчера, 09:46

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес пожелал нападающему ПСЖ Лионелю Месси вернуться в южноамериканский футбол.

С Лео у нас есть несколько исторических моментов. Он дал мне возможность дарить ему не только медали, но и кубки.

Домингес затем обратился напрямую к Месси:

В какой-то момент, вы сказали мне: «Мне не хватает одной вещи для моего музея». И мы поняли, что, возможно, вам не хватает более чем одной вещи для вашего музея. Сегодня мы хотим вернуть вас и оставить здесь, чтобы у вас был полный музей.

У вас уже есть Кубок мира. Вам не хватает Кубка Либертадорес.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:44
Из него уже песок сыпется, какой ещё кубок)))
sova147
sova147
вчера в 19:27
А у него этого кубка ещё не было? Значит надо играть
Arslan Galandarov
Arslan Galandarov
вчера в 18:38
Дашь приличный сумму и твои мечты сбудутся))
Мелкий 4
Мелкий 4
вчера в 17:16
Инфантишка, вон, хотел и гном "выиграл" ЧМ.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 15:55
Предлагаю не проводить турнир, а сразу вручить приз Месси. Всё равно в последнее время под него турниры делаются.
memphis
memphis
вчера в 11:51
Сначала думал Домингес из Рубина))
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:10
Меське это не под силу,там сложно подкупить ,а Меське хотения -мало,это в Европе его пиарят ,а в Южной Америке он простой футболист!!!
амурец
амурец
вчера в 11:07
ну понятно Месси все награды оказывается дарят
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:05
Где вы в выражении президента КОНМЕБОЛ нашли слово "награждает". Он ясно говорит, что ДАРИТ медали и кубки.
Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
karnager
karnager
вчера в 11:02
Каждый раз читаю, что Месси хочет выиграть камнебол. Баян, ну ржака постоянная )
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:47
Ему всё - таки удалось выиграть ЧМ, теперь у него действительно полная коллекция!
К тому же и с молодёжной сборной он ЧМ выиграл!
izrafel
izrafel
вчера в 10:45
Все возможно, а для начала мне очень интересно где Месси окажется летом... пока все висит в воздухе...
lotsman
lotsman
вчера в 10:33
Месси уже превращают в какого то небожителя.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:07
"Коллекции" трофеев любит другой парень... Поэтому у него и нет всех трофеев... И уже не будет...
Elliada
Elliada
вчера в 10:06
Насколько я понимаю, это аналог ЛЧ. Через несколько лет можно замахнуться на этот трофей. Но пока у Месси есть дела в Европе
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:05
Награждают главы федерации. Он, как глава КОНМЕБОЛ, вручил Месси Кубок КА и золотую медаль
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:02
Всё,приговор КОНМЕБОЛ,как организатора спортивных СОСТЯЗАНИЙ,вынесен.Или это САМООГОВОР?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:02
ну если перейдет в какой-нибудь Ривер Плейт и еще за собой притащит пару ветеранов-аргов, то могут и взять кубок. неймара еще баластом
ОПС
ОПС
вчера в 09:57
Этого уже не будет. Время вышло.
cska1948
cska1948
вчера в 09:50
"...Он дал мне возможность дарить ему не только медали, но и кубки..."
---------------
Да того, как я это прочитал всегда думал, что кубки и медали ВЫИГРЫВАЮТ. А оказывается их просто ДАРЯТ симпатичным ребятам.
Гость
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