Промес покинул поле через несколько минут после выхода на замену

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вчера, 19:25

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

Нападающий москвичей вышел на замену в самом начале второго тайма, но уже через несколько минут покинул поле. Главный тренер команды прокомментировал ситуацию: