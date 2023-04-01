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Промес покинул поле через несколько минут после выхода на замену

вчера, 19:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

Нападающий москвичей Квинси Промес вышел на замену в самом начале второго тайма, но уже через несколько минут покинул поле. Главный тренер команды Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию:

Промес провёл полную тренировку, был готов выйти на поле, но почувствовал дискомфорт, когда вышел на поле. Скоро поймём, что это за повреждение.

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Все комментарии
8d7xect5kn39
8d7xect5kn39
сегодня в 09:30
Очень не профессиональные действия медицинского и тренерского штаба.
Да может игрок рвётся в бой, но он ещё не долечился и его просто не обходимо было залечить.
Но тренеру был нужен результат, а здоровье игрока не главное.
Промесу же здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 05:24
очень не ко времени ...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:48
Перед матчем сомневались в целесообразности его пребывания на поле,но победила целесообразность иного рода.Первая дама победила вторую нокаутом в первом раунде.
makkie
makkie
вчера в 21:02
Обидно очень терять Промеса сейчас.
Здоровья Антохе!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:37
Лучше б угольку не болеть. За границу больше не вылететь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:31
Очень жаль ,что у Промеса повреждение . Здоровья Антохе .
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
Главное, что бы травма не оказалась серьёзной.
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