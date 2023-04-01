Промес покинул поле через несколько минут после выхода на замену

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ (0:0).
Нападающий москвичей Квинси Промес вышел на замену в самом начале второго тайма, но уже через несколько минут покинул поле. Главный тренер команды Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию:
Промес провёл полную тренировку, был готов выйти на поле, но почувствовал дискомфорт, когда вышел на поле. Скоро поймём, что это за повреждение.
Да может игрок рвётся в бой, но он ещё не долечился и его просто не обходимо было залечить.
Но тренеру был нужен результат, а здоровье игрока не главное.
Промесу же здоровья.
Да может игрок рвётся в бой, но он ещё не долечился и его просто не обходимо было залечить.
Но тренеру был нужен результат, а здоровье игрока не главное.
Промесу же здоровья.
Здоровья Антохе!
Здоровья Антохе!