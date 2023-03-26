Ключевой игрок «Зенита» может пропустить матч с «Локомотивом»

1679829168

вчера, 14:12

Полузащитник может пропустить ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы.

По данным источника, колумбиец не сыграет в матче РПЛ против «Урала», который состоится 1 апреля. Кроме того, под вопросом участие хавбека в игре с «Локомотивом», которая пройдёт 9 апреля.

Барриос продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую он получил в матче с «Химками» 12 марта.