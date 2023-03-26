Ключевой игрок «Зенита» может пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник Вильмар Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы.
По данным источника, колумбиец не сыграет в матче РПЛ против «Урала», который состоится 1 апреля. Кроме того, под вопросом участие хавбека в игре с «Локомотивом», которая пройдёт 9 апреля.
Барриос продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую он получил в матче с «Химками» 12 марта.
А вот потом Вильмар будет очень необходим...
1."Локомотив"...в Москве...с безудержным голеодором Дзюбой...который по старой привычке будет архимотивирован против Зенита....
2."Ростов"...в Ростове....который при осечке Семака в предыдущем матче будет иметь реальный шанс догнать Зенит...но там 50/50....ибо Карпин ещё и в Кубке играет...и неизвестно хватит ли пороху...
3.Ну а к мсте "Динамо" за Кубок Барриос уже поправится....да и Динамо в РПЛ в Питере более 20-ти лет не выигрывало (18 матчей к ряду)...и навряд ли выиграет...
4.Ну а там уже вишенкой на верхушку чемпионского торта...приезд Абаскаля...
Дальше вы знаете...10 последних приездов Спартака в Питер...0 побед москвичей...и 37 пропущенных голов...
Хотя возможно Абаскаль намерен изменить столь удивительную статистику....
А вот потом Вильмар будет очень необходим...
1."Локомотив"...в Москве...с безудержным голеодором Дзюбой...который по старой привычке будет архимотивирован против Зенита....
2."Ростов"...в Ростове....который при осечке Семака в предыдущем матче будет иметь реальный шанс догнать Зенит...но там 50/50....ибо Карпин ещё и в Кубке играет...и неизвестно хватит ли пороху...
3.Ну а к мсте "Динамо" за Кубок Барриос уже поправится....да и Динамо в РПЛ в Питере более 20-ти лет не выигрывало (18 матчей к ряду)...и навряд ли выиграет...
4.Ну а там уже вишенкой на верхушку чемпионского торта...приезд Абаскаля...
Дальше вы знаете...10 последних приездов Спартака в Питер...0 побед москвичей...и 37 пропущенных голов...
Хотя возможно Абаскаль намерен изменить столь удивительную статистику....