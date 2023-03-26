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Ключевой игрок «Зенита» может пропустить матч с «Локомотивом»

вчера, 14:12

Полузащитник Вильмар Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита» из-за травмы.

По данным источника, колумбиец не сыграет в матче РПЛ против «Урала», который состоится 1 апреля. Кроме того, под вопросом участие хавбека в игре с «Локомотивом», которая пройдёт 9 апреля.

Барриос продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую он получил в матче с «Химками» 12 марта.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:42
А с Локо и без него справятся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:10
Ближайшие неудачи уже объяснены
sova147
sova147
вчера в 16:16
Вот и увидим на что способен этот Зенит
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:07
Раз ключевой игрок, значит с Уралом ничью сыграют.
FruttyPups
FruttyPups ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:56
спасибо, исправили
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:42, ред.
Ну дома с Гончаренко наверное и без Барриоса можно справиться....благо беспроигрышная серия у того закончилась...

А вот потом Вильмар будет очень необходим...
1."Локомотив"...в Москве...с безудержным голеодором Дзюбой...который по старой привычке будет архимотивирован против Зенита....
2."Ростов"...в Ростове....который при осечке Семака в предыдущем матче будет иметь реальный шанс догнать Зенит...но там 50/50....ибо Карпин ещё и в Кубке играет...и неизвестно хватит ли пороху...
3.Ну а к мсте "Динамо" за Кубок Барриос уже поправится....да и Динамо в РПЛ в Питере более 20-ти лет не выигрывало (18 матчей к ряду)...и навряд ли выиграет...
4.Ну а там уже вишенкой на верхушку чемпионского торта...приезд Абаскаля...
Дальше вы знаете...10 последних приездов Спартака в Питер...0 побед москвичей...и 37 пропущенных голов...
Хотя возможно Абаскаль намерен изменить столь удивительную статистику....
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:16
Скорее всего здесь опечатка вышла , - ключевой !
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