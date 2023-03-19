Теория заговора месяца. Головин и Миранчук рады, что не сыграют за сборную

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вчера, 16:15

Разбираемся, правы ли параноики.

Александр и Алексей не рвутся играть спарринги

У хавбеков «Монако» и «Торино» синхронные травмы. Головин пропустит выездную игру против «Аяччо». Официальная причина – «дискомфорт приводящей мышцы бедра». Алексей Миранчук тоже испытывает трудности с бедром. Не с бедром Головина, а со своей мышцей. Поэтому «Торино» известил РФС , что атакующего полузащитника не стоит тревожить в ближайшие десять дней.

В России нашлись известные люди и обычные болельщики, которые выдвинули теорию, что Головин и Миранчук просто не хотят играть против сборных Ирана и Ирака. Неужели можно допустить, что два редких футболиста из России в топ-5 готовы симулировать травмы, чтобы не лететь в Тегеран и не выходить на поле в Санкт-Петербурге? Версия с долей паранойи, хотя жаль, что Карпин уже привык играть без двух звезд.

Наставника спрашивали, почему хавбеки не участвуют в пробных играх против сборных из Азиатской конфедерации в прошлом году. На что Карпин отвечал, как есть:

Логистика не позволяет быстро добраться. Миранчук травмирован. С Головиным общались, у него сейчас и так много матчей в клубах. Александр мог бы помочь, но нет необходимости.

Кроме вопроса логистики, Карпин позже упоминал статус соперников. Если против команд Узбекистана и Такджикистана не хватает для счастья именно Александра и Алексея, то зачем выходить на поле? С другой стороны, в двух случаях были нулевые ничьи, то есть в ноябре без лидера «Монако» и игрока основы «Торино» сборная смотрелась неубедительно именно в атаке.

Поскольку статус матчей не изменился – Россия играет лишь товарищеские поединки против тех, кто согласился, то Миранчук и Головин точно не хотят рисковать здоровьем. Обращают внимание на них, хотя разного рода причины мешают другим футболистам сборной. У Джикии случилась травма в матче против «Оренбурга», он был заменен и точно пропустит игры команды Карпина.

У Сафонова были подозрения на коронавирус, основной голкипер сборной и «Краснодара» сидел на скамейке в игре против «Локомотива». С другой стороны, у Александра и Алексея несложные травмы. Так совпало, что случились именно накануне паузы на матчи сборной.

Миранчук пропустит поединок против «Наполи»

Теории заговора по хавбеку «Торино» мешает эта игра. Нет ничего интереснее в Серии А, чем сразиться с лидером. С «Наполи» трудно справиться, у Спаллетти всего четыре осечки за сезон. В первом круге в Неаполе дубль Ангиссы и гол Кварацхелии помешали Миранчуку показать себя. Алексей был заменен во втором тайме, на его счету один удар в сторону чужих ворот и один созданный момент.

Но в Турине, хотя хозяева по-прежнему будут аутсайдерами, Миранчук мог сыграть лучше. Если верить в историю заговора, то ничто не мешало Алексею выступить против «Наполи», а затем сделать заявление о травме. Тем более, для обмана нужно, чтобы поддерживал главный тренер команды. Зачем Юричу в составе люди, которые не хотят лететь на матчи собственной сборной?

Также глупо рассказывать, что якобы игры против Ирана и Ирака могут повлиять на карьеру Головина и Миранчука в Европе. В НХЛ девять десятков хоккеистов из России. В отличие от названых игроков, некоторые из них, вроде Овечкина, делали политические заявления. Александр спокойно ставит рекорды, много лет живет в столице США – Вашингтоне. А знаете как зовут владельца «Монако», где должны, по мнению параноиков, создать проблемы Головину? Катерина Рыболовлева.

На матчи сборной очень трудно найти мотивацию

Хотя в Санкт-Петербурге не будут действовать ограничения для зрителей, вряд ли поединок с Ираком соберет аншлаг. С Ираном интереснее, в гостях будет сложно. А дома даже разгром не компенсирует отсутствие официальных матчей. Дело не в Карпине и не в футболистах. Невозможно проводить спарринги так, как официальные матчи. Начиная с того, что соперники тоже часто ходят пешком.

Ближайшие матчи, как и турнир, организованный на российские деньги, ничего не меняет в статусе сборной. На данный момент команда вне мирового спортивного поля. Но есть вопрос логики. Хотят ли Головин и Миранчук рисковать здоровьем и тратить много сил на сложные перелеты в Тегеран и Санкт-Петербург ради неинтересных товарищеских поединков? Не хотят, и странно их винить.

Это для ребят из РПЛ , которые сварились в своем соку, подобные матчи – повод себя показать. Головину и Миранчуку важнее идти в клубной карьере без травм. Но они могли обсудить с Карпиным все вопросы, Валерий Георгиевич мог не вызывать. Давал ведь отдых тому же Зобнину, когда Роман об этом попросил. Хавбека «Спартака» снова нет в сборной, но его ведь никто не обвиняет.

Не нужно хитростей, чтобы не играть против Узбекистана, Таджикистана и Ирака. Это для Тюкавина, Зиньковского, Глебова, Пиняева, Сильянова и Солдатенкова предстоящие матчи могут быть интересными. Миранчук и Головин с радостью бы приняли участие в отборе Евро-2024, но такой возможности их лишили. Конечно, вряд ли они сокрушаются, что пропустят игры против Ирана и Ирака.

Честная позиция. Эти матчи станут событиями, только если команда Ирана разгромит сборную Карпина, а Ирак добьет минимальной победой в Санкт-Петербурге. Вот тогда фанаты начнут критиковать 8 игроков «Спартака» и 5 футболистов «Ростова» — теперь это базовые клубы в сборной, где всего два человека из «Зенита». Работу нужно выполнить качественно, но холодная голова тоже пригодится.

У Миранчука и Головина рядовые повреждения, оба быстро вернутся, но добивать себя ради выставочных игр с Ираном и Ираком не было смысла. Александр пережил шесть повреждений в прошлом сезоне. У Алексея пять травм за полтора года. Хрупкие игроки. Плохо, что сильнейший футболист страны не ведет сборную, но некуда вести – Карпин пока стоит в тупике.