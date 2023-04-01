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РПЛ приняла положение о Суперкубке России

вчера, 19:40

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о принятии организацией положения о Суперкубке России, а также поделился мнением о возможном изменении формата турнира.

Он также отметил, что Суперкубок-2023 пройдёт по прежней формуле.

Положение о суперкубке вчера приняли, все поручения выполнили. Раньше вообще такой процедуры не было — клубы не утверждали положение, сейчас все клубы выразили свою позицию, мы провели общее собрание в заочном формате и передали Российскому футбольному союзу (РФС). Мне кажется, достаточно времени — коллеги определят место проведения, плюс необходимо коммерческую составляющую проработать.

Скажу личное мнение — нам стоит подумать об изменении формата суперкубка, мы привыкли работать по одной канве — один матч перед началом сезона, чемпион против обладателя кубка, но время поменялось, еврокубков нет. Кубок показал, что можно менять формат радикально, зарабатывать и быть интересными публике. Мне кажется, не надо бояться меняться, можно изобретать новые форматы.

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Все комментарии
333-TOC
333-TOC
вчера в 21:50
А почему финал кубка только в луже ?!?
Чем другие города хуже ?!?
Суперкубок обязаны игра в две игры,что бы не было скандалов и зрелищность больше !!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:45
В этом году будет всё привычно.Ждём глупостей в следующем.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:34
Мудрые решения принимаются при закрытых дверях.....
drug01
drug01
вчера в 19:56
Хорошо что стали думать и искать пути к интересу Суперкубка. Изменения должны пойти на пользу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:51
А эти всё меняют и переделывают,а толку нет!
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