РПЛ приняла положение о Суперкубке России

Президент РПЛ сообщил о принятии организацией положения о Суперкубке России, а также поделился мнением о возможном изменении формата турнира.

Он также отметил, что Суперкубок-2023 пройдёт по прежней формуле.

Положение о суперкубке вчера приняли, все поручения выполнили. Раньше вообще такой процедуры не было — клубы не утверждали положение, сейчас все клубы выразили свою позицию, мы провели общее собрание в заочном формате и передали Российскому футбольному союзу ( РФС ). Мне кажется, достаточно времени — коллеги определят место проведения, плюс необходимо коммерческую составляющую проработать.

Скажу личное мнение — нам стоит подумать об изменении формата суперкубка, мы привыкли работать по одной канве — один матч перед началом сезона, чемпион против обладателя кубка, но время поменялось, еврокубков нет. Кубок показал, что можно менять формат радикально, зарабатывать и быть интересными публике. Мне кажется, не надо бояться меняться, можно изобретать новые форматы.