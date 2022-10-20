В РПЛ прокомментировали уход 10 сотрудников

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вчера, 14:57

Директор РПЛ по маркетинговым коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что 10 сотрудников РПЛ приняли решение уйти из организации.

«Подтверждаю [информацию]. Негативным образом не скажется», — сказал Фетисов.