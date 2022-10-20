В РПЛ прокомментировали уход 10 сотрудников

Директор РПЛ по маркетинговым коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что 10 сотрудников РПЛ приняли решение уйти из организации.
«Подтверждаю [информацию]. Негативным образом не скажется», — сказал Фетисов.
Директор РПЛ по маркетинговым коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что 10 сотрудников РПЛ приняли решение уйти из организации.
«Подтверждаю [информацию]. Негативным образом не скажется», — сказал Фетисов.
твоя версия не выдерживает никакой критики
Почему тогда эти 10 подданных других стран решили уволиться именно сейчас, а не в феврале, марте или скажем месяц назад?
твоя версия не выдерживает никакой критики
Почему тогда эти 10 подданных других стран решили уволиться именно сейчас, а не в феврале, марте или скажем месяц назад?