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В РПЛ прокомментировали уход 10 сотрудников

вчера, 14:57

Директор РПЛ по маркетинговым коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что 10 сотрудников РПЛ приняли решение уйти из организации.

«Подтверждаю [информацию]. Негативным образом не скажется», — сказал Фетисов.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:00
Лучше бы Ажоев ушёл из Арсенала.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:49
Выгнали тех, кто неугоден.
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:15
Юрец Сенатов
твоя версия не выдерживает никакой критики
Почему тогда эти 10 подданных других стран решили уволиться именно сейчас, а не в феврале, марте или скажем месяц назад?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:59
Почему - то подумал, что все десять - подданные других стран. Никаких причин для массового исхода граждан РФ я не вижу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:52
А шоо за причина ???
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:17
Это происки МОК ФИФА, УЕФА
uhtpv6ypu54s
uhtpv6ypu54s
вчера в 15:00
Негативным образом не скажется, если и всех разгонят
e7ht45yb74hq
e7ht45yb74hq
вчера в 14:59
что, зарплату не платят?..
Гость
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